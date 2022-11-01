Психологія

Сильний стрес може внести зміни у характер — як ми реагуємо на травматичні події

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Листопада 2022, 20:30
Як люди реагують на травматичні події — пояснення психологині
Фото: Pexels

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