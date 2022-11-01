Сильний стрес може внести зміни у характер — як ми реагуємо на травматичні події

Кожна людина індивідуальна й по-різному реагує на стресові ситуації. Хтось відключає свої емоції та вмикає холодний розум, а хтось впадає у відчай чи паніку.

Інколи нас може здивувати власна реакція на стрес, ми можемо не очікувати такої поведінки від себе. Психологиня Юлія Ворман розповіла, як люди реагують на травматичні події.

Все, що відчуває людина внаслідок травматичної події, є абсолютно нормальною реакцією на стресові обставини.

Зараз також дивляться

Смуток

Сильне почуття смутку може викликати трагічна ситуація: смерть, поранення інших людей, серйозні руйнування.

Безпорадність

Сильний травматичний досвід, який переживає людина, може викреслити все найкраще. Через це ми можемо відчувати безсилля, нездатність виконати будь-які справи та впливати на бодай на щось.





Повторне переживання подій

Під час стресу чи травматичної події людина отримує сильні враження. Вона може переживати їх ще досить довго: виникають спалахи яскравих спогадів, сни з цією подією та відчуттями тощо.

Такі переживання та спогади можуть лякати, й людині може бути складно.

Заціпеніння

Одним із проявів шоку після травматичної події може бути заціпеніння та емоційна виснаженість. Звичайні почуття можуть блокуватися, а здатність їх переживати зменшується.

Може навіть виникнути бажання уникати контактів з іншими людьми. Людині перестане подобатися те, що захоплювало раніше.

Напруга та занепокоєння

Відчуття напруги та занепокоєння негативно впливає на самопочуття людини, якість сну та відпочинок. Полегшити цей стан може, наприклад, опанування техніки дихання й прогресивної м’язової релаксації.

Злість

Часто після стресу агресію можуть викликати навіть якісь дрібниці. У людини виникає відчуття, ніби вона не схожа на себе. Оточення може помітити зміни в характері.

Страх

У людини можуть з’явитися нові страхи, пов’язані як з тривогою щодо можливості повторення травматичної події, так і зі словами, що прямо не стосуються її.

Українці досить довго живуть у постійному стресі та напрузі. Раніше ми розповідали, як покращити свій емоційний стан під час війни.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!