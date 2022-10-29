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“Через постійний стрес відчуваю збої нервової системи. Як підтримати себе?”

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Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько

Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

Вікторія Мельник, редакторка сайту 29 Жовтня 2022, 10:00
Як підтримати нервову систему
Фото: Unsplash

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Анастасія Голобородько
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