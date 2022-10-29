“Через постійний стрес відчуваю збої нервової системи. Як підтримати себе?”

Справді, наша нервова система постійно виснажується через стресові чинники навколо. Стрес здатний завдати здоров’ю навіть більше шкоди, ніж з’їдена вночі піца чи шматок улюбленого десерту.

Нутриціологиня Анастасія Голобородько стверджує: стрес — бустер проблем зі здоров’ям.

Наші емоції впливають на нього прямо. Поки ти нервуєш, переживаєш, шпортаєшся в голові у власному досвіді тощо — у тебе не буде достатньо сил ні йти вперед, ні ухвалювати правильні для себе рішення.

Стрес стоїть поряд із нездоровим раціоном, гіподинамією, порушеним режимом сну, неможливістю схуднути та забирає більшу частину твоєї енергії.

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Як підтримати нервову систему

Варто звернути увагу на дихання. Саме воно може допомогти внормувати емоції та підтримати тебе у складній ситуації.

Дихай із затримкою пранаями — це нижня частина легень;

— це нижня частина легень; Проговорюй емоції вголос;

Використовуй обійми, доторки та самомасаж для кращого кровообігу та розслаблення;

Будь-яка фізична вправа допоможе заспокоїти емоційний стан: гімнастика суглобів, прогулянка;

Влаштовуй цифровий детокс;

Відпочивай із заплющеними очима під час роботи;

Холод може допомогти тобі прийти до тями — душ, прогулянка на свіжому повітрі, холодна спальня.

Внеси у своє життя більше позитивного стресу: харчової помірності, фізичної втоми, розумових навантажень, теплових процедур, фітонутрієнтного впливу і навіть соціальних турбот, альтруїзму.

Що можна приймати для підтримки нервової системи

Можливі також і препаратні способи підтримати нервову систему. Серед найкращого — медикаменти на трав’яній основі.

Аптечні препарати:

Валеріана;

Меліса та м’ята;

Пасифлора;

Лаванда;

Ромашка;

Звіробій;

Собача кропива (пустирник);

Півонія;

Базилік.

Зранку можна вживати родіолу рожеву, елеутерокок та лимонник. Також можна додати до раціону шипшину, листя малини, в яких є вітамін С. За півгодини до сну можна вживати вітамін D, він же мелатонін.

Біологічно активні харчові добавки

Л-Теанін;

ГАБА;

Магній глицінат чи малат;

5HTP;

Комплекси вітамінів групи B коензимні;

Ашваганда.

Але варто також пам’ятати про кількість глюкози у раціоні, щоб мозок не був, як в тумані. Як рівень глюкози впливає на наше самопочуття та що з цим робити — читай у матеріалі.

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