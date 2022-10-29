“Через постійний стрес відчуваю збої нервової системи. Як підтримати себе?”

Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт
Справді, наша нервова система постійно виснажується через стресові чинники навколо. Стрес здатний завдати здоров’ю навіть більше шкоди, ніж з’їдена вночі піца чи шматок улюбленого десерту.
Нутриціологиня Анастасія Голобородько стверджує: стрес — бустер проблем зі здоров’ям.
Наші емоції впливають на нього прямо. Поки ти нервуєш, переживаєш, шпортаєшся в голові у власному досвіді тощо — у тебе не буде достатньо сил ні йти вперед, ні ухвалювати правильні для себе рішення.
Наші емоції впливають на нього прямо. Поки ти нервуєш, переживаєш, шпортаєшся в голові у власному досвіді тощо — у тебе не буде достатньо сил ні йти вперед, ні ухвалювати правильні для себе рішення.
Стрес стоїть поряд із нездоровим раціоном, гіподинамією, порушеним режимом сну, неможливістю схуднути та забирає більшу частину твоєї енергії.
Варто звернути увагу на дихання. Саме воно може допомогти внормувати емоції та підтримати тебе у складній ситуації.
Внеси у своє життя більше позитивного стресу: харчової помірності, фізичної втоми, розумових навантажень, теплових процедур, фітонутрієнтного впливу і навіть соціальних турбот, альтруїзму.
Внеси у своє життя більше позитивного стресу: харчової помірності, фізичної втоми, розумових навантажень, теплових процедур, фітонутрієнтного впливу і навіть соціальних турбот, альтруїзму.
Можливі також і препаратні способи підтримати нервову систему. Серед найкращого — медикаменти на трав’яній основі.
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Зранку можна вживати родіолу рожеву, елеутерокок та лимонник. Також можна додати до раціону шипшину, листя малини, в яких є вітамін С. За півгодини до сну можна вживати вітамін D, він же мелатонін.
Але варто також пам’ятати про кількість глюкози у раціоні, щоб мозок не був, як в тумані. Як рівень глюкози впливає на наше самопочуття та що з цим робити — читай у матеріалі.
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