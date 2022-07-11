Підвищена “туманність” головного мозку: як рівень глюкози впливає на наше самопочуття та що з цим робити

Наш мозок підживлюється глюкозою, зокрема тою, яку отримує під час їжі. Буває таке, що посеред дня раптово наступає втома або ж голова “відмовляється” працювати. Це може бути пов’язано з коливаннями рівня глюкози в крові.

Нутриціологиня та фуд-терапевтка Анастасія Голобородько розповіла, що відбувається під час нестабільного рівня цукру та як харчуватись так, щоб почуватись добре.

Як глюкоза впливає на мозок

Мозок використовує близько 20% глюкози з їжі (цукрів, крохмалів, шліфованих каш). І робота мозку дуже чутлива до коливань глюкози впродовж дня, — пише нутриціологиня.

Коли рівень цукру у крові падає, то мозок розглядає це як потенційну загрозу та вмикає симпатичну систему. Це запускає процеси стабілізації глюкози.

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Тож чим стабільніший рівень цукру протягом дня, тим краще працюватиме мозок.

Окрім їжі, на рівень глюкози впливають:

стрес;

недосипання;

рівень фізичної активності.

Коливання рівня цукру можуть призводити до:

Головного болю. “Туману” в голові. Зниження концентрації та когнітивних здібностей. Нейродегенеративних розладів.

Як стабілізувати рівень глюкози

Заради збереження ясності розуму потрібно тримати цукор в організмі на здоровому рівні.

Для цього:

Не їж вуглеводи на початку прийому їжі та як самостійну страву.

Починай їсти із салату або зелені. Заправляй овочі не тільки олією, а й натуральним оцтом.

Потім їж рибу, яйця, цілісний сир, паштет чи м’ясо.

Далі заїж коренеплодами, цілісними кашами, хумусом чи пастою.

Найкраще отримувати глюкозу з фруктів. Якщо в тебе немає проблем зі шлунково-кишковим трактом, то можна їх вживати після їжі. А якщо ШКТ нездоровий, то краще їсти ягоди перед основною стравою.

Іноді фрукти можуть бути й самостійним перекусом, який чудово поєднується з горіхами.

А легка прогулянка після смачної тарілки допоможе стабілізувати рівень цукру в організмі.

Часто в супермаркеті рука сама тягнеться до дешевих, смачних та напівготових продуктів: переробленого м’яса, напівфабрикатів тощо. Та вони насправді можуть приховувати в собі небезпеку для здоров’я.

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