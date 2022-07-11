Підвищена “туманність” головного мозку: як рівень глюкози впливає на наше самопочуття та що з цим робити

Наш мозок підживлюється глюкозою, зокрема тою, яку отримує під час їжі. Буває таке, що посеред дня раптово наступає втома або ж голова “відмовляється” працювати. Це може бути пов’язано з коливаннями рівня глюкози в крові.
Нутриціологиня та фуд-терапевтка Анастасія Голобородько розповіла, що відбувається під час нестабільного рівня цукру та як харчуватись так, щоб почуватись добре.
Мозок використовує близько 20% глюкози з їжі (цукрів, крохмалів, шліфованих каш). І робота мозку дуже чутлива до коливань глюкози впродовж дня, — пише нутриціологиня.
Мозок використовує близько 20% глюкози з їжі (цукрів, крохмалів, шліфованих каш). І робота мозку дуже чутлива до коливань глюкози впродовж дня, — пише нутриціологиня.
Коли рівень цукру у крові падає, то мозок розглядає це як потенційну загрозу та вмикає симпатичну систему. Це запускає процеси стабілізації глюкози.
Тож чим стабільніший рівень цукру протягом дня, тим краще працюватиме мозок.
Окрім їжі, на рівень глюкози впливають:
Коливання рівня цукру можуть призводити до:
Заради збереження ясності розуму потрібно тримати цукор в організмі на здоровому рівні.
Для цього:
Найкраще отримувати глюкозу з фруктів. Якщо в тебе немає проблем зі шлунково-кишковим трактом, то можна їх вживати після їжі. А якщо ШКТ нездоровий, то краще їсти ягоди перед основною стравою.
Іноді фрукти можуть бути й самостійним перекусом, який чудово поєднується з горіхами.
А легка прогулянка після смачної тарілки допоможе стабілізувати рівень цукру в організмі.
Часто в супермаркеті рука сама тягнеться до дешевих, смачних та напівготових продуктів: переробленого м’яса, напівфабрикатів тощо. Та вони насправді можуть приховувати в собі небезпеку для здоров’я.
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