Поради

“Не можу підібрати правильну дієту, страждає мій кишківник: що робити?”

Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько

Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

Вікторія Мельник, практикантка сайту 24 Червня 2022, 20:00
Дієта для схуднення
Фото: Unsplash

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Поради

“Не можу підібрати правильну дієту, страждає мій кишківник: що робити?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

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Анна Могильник
Анна Могильник
Кризова консультантка Служби турботи про психічне здоров’я БФ Право на захист

“Світло з вікна заважає спати вночі! Як покращити сон?”
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Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

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Юлія Микитенко
Юлія Микитенко
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Юлія Зорій
Практикуюча психологиня, ведуча програми Ранок у Великому Місті
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