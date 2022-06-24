“Не можу підібрати правильну дієту, страждає мій кишківник: що робити?”

Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт
Ні для кого не секрет, як важко правильно підібрати для себе дієту так, щоб не лише покращити свій зовнішній вигляд, але й не нашкодити внутрішньому — вразливий кишківник завжди страждає перш за все.
То як підібрати правильну для себе дієту для схуднення та від чого залежить здоров’я нашого шлунку, розповідає нутриціологиня Анастасія Голобородько.
Мікробіота кишківника — екосистема з трильйонами бактерій, що постійно змінюється та формується. ⠀Наслідки різних модних дієт для модуляції мікробіоти кишківника досі значно невідомі та можуть призвести до змін видового балансу, а відповідно — захисного бар’єра та імунної відповіді.
Від цього залежать і процеси боротьби з хворобою, рівні енергії, стан шкіри, настрій і взагалі те, як ти засвоюєш їжу.
Від цього залежать і процеси боротьби з хворобою, рівні енергії, стан шкіри, настрій і взагалі те, як ти засвоюєш їжу.
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Золотим стандартом залишається та сама формула здорової харчової поведінки.
Слідкуй за своїм здоров’ям та харчуванням! Особливої уваги потребує підбір продуктів харчування, адже зараз саме сезон свіжих овочів та фруктів. Як убезпечитися від нітратів та які продукти обирати, ми писали раніше у матеріалі.А ще, Вікна-новини мають Telegram: підпишись, аби бачити найцікавіше!