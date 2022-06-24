“Не можу підібрати правильну дієту, страждає мій кишківник: що робити?”

Ні для кого не секрет, як важко правильно підібрати для себе дієту так, щоб не лише покращити свій зовнішній вигляд, але й не нашкодити внутрішньому — вразливий кишківник завжди страждає перш за все.

То як підібрати правильну для себе дієту для схуднення та від чого залежить здоров’я нашого шлунку, розповідає нутриціологиня Анастасія Голобородько.

Мікробіота кишківника — екосистема з трильйонами бактерій, що постійно змінюється та формується. ⠀

Наслідки різних модних дієт для модуляції мікробіоти кишківника досі значно невідомі та можуть призвести до змін видового балансу, а відповідно — захисного бар’єра та імунної відповіді.

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Від цього залежать і процеси боротьби з хворобою, рівні енергії, стан шкіри, настрій і взагалі те, як ти засвоюєш їжу.

Тож основне, що потрібно пам’ятати при виборі будь-якої дієти:

Їжа має ключовий вплив на мікробіоту кишківника.

Високе споживання тваринних білків, насичених жирів, цукру та солі стимулює зростання патогенних бактерій на шкоду корисним бактеріям, тобто — маємо погану кишкову та імунну відповідь.

Складні вуглеводи та рослинний білок збільшують кількість корисних бактерій.

Омега-3, поліфеноли та різноманітні мікроелементи також приносять користь та модуляцію кишкової мікробіоти.

Перероблена їжа, фритюр, вибілена мука, цукор, багато очищених жирів, солі, барвники-консерванти, а також улюблена “передкасова зона” вбивають мікробну різноманітність кишківника з погляду типів і видів. Це загрожує дисбактеріозом, зміною бар’єрної функції та проникності, аномальною активацією імунних клітин.

Елімінаційні дієти та протоколи типу low-FODMAP, безглютенова дієта можуть зменшити прояви синдрому подразненого кишківника та запальних захворювань кишківника.

Що обрати?

Золотим стандартом залишається та сама формула здорової харчової поведінки.

Це — умовна середземноморська дієта:

Пескетаріанство (можна вживати морепродукти та рибу, але не вживати м’яса інших тварин).

М’ясо (дуже рідко).

Багато овочів, оливкової олії та оливок.

Зернові продукти та молочні продукти в обмеженій кількості.

Паузи між прийомами їжі, особливо важлива нічна пауза — 12 годин.

Вода як основна рідина.

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