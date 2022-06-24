“Не могу подобрать правильную диету, страдает мой кишечник: что делать?”

Ни для кого не секрет, как сложно правильно подобрать для себя диету так, чтобы не только улучшить свой внешний вид, но и не навредить внутреннему — уязвимый кишечник всегда страдает прежде всего.

Как подобрать правильную для себя диету для похудения и от чего зависит здоровье нашего желудка, рассказывает нутрициолог Анастасия Голобородько.

Микробиота кишечника — постоянно изменяющаяся и формируемая экосистема с триллионами бактерий. ⠀

Последствия различных модных диет для модуляции микробиоты кишечника пока неизвестны и могут привести к изменениям видового баланса, а соответственно — защитного барьера и иммунного ответа.

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От этого зависят и процессы борьбы с болезнью, уровни энергии, состояние кожи, настроение и вообще то, как ты усваиваешь пищу.

Поэтому основное, что нужно помнить при выборе любой диеты:

Пища оказывает ключевое влияние на микробиоту кишечника.

Высокое потребление животных белков, насыщенных жиров, сахара и соли стимулирует рост патогенных бактерий и вредит полезным бактериям, то есть — имеем плохой кишечный и иммунный ответ.

Сложные углеводы и растительный белок увеличивают количество полезных бактерий.

Омега-3, полифенолы и разнообразные микроэлементы также приносят пользу и модуляцию кишечной микробиоты.

Переработанная пища, фритюр, отбеленная мука, сахар, много очищенных жиров, соли, красители-консерванты, а также любимая “предкассовая зона” убивают микробное разнообразие кишечника с точки зрения типов и видов. Это чревато дисбактериозом, изменением барьерной функции и проницаемости, аномальной активацией иммунных клеток.

Элиминационные диеты и протоколы типа low-FODMAP, безглютеновая диета могут улучшить симптомы синдрома раздраженного кишечника и воспалительных заболеваний кишечника.

Что выбрать?

Золотым стандартом остается та же формула здорового пищевого поведения.

Это условная средиземноморская диета:

Пескатарианство (можно употреблять морепродукты и рыбу, но не употреблять мясо других животных).

Мясо (очень редко).

Много овощей, оливкового масла и оливок.

Зерновые и молочные продукты в ограниченном количестве.

Паузы между приемами пищи, особенно важна ночная пауза — 12 часов.

Вода как основная жидкость.

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