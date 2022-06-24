Советы

“Не могу подобрать правильную диету, страдает мой кишечник: что делать?”

Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько

Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 24 июня 2022, 20:00
здорова їжа

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Советы

“Не могу подобрать правильную диету, страдает мой кишечник: что делать?”
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Как безопасно пользоваться телефоном во время войны, чтобы не стать жертвой врага?”
Отвечает
Надія Матвєєва
Надежда Матвеева
телеведущая канала СТБ

“Вернулась домой, но боюсь, что снова придется уезжать. Как преодолеть этот страх?”
Отвечает
Анна Могильник
Анна Могильник
Кризисная консультантка Службы заботы о психическом здоровье БФ Право на защиту

“Свет из окна мешает спать ночью! Как улучшить сон?“
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Как женщине ухаживать за волосами и интимной гигиеной в армии?”
Отвечает
Юлія Микитенко
Юлия Микитенко
Украинская военная, ветеран АТО

“Подруга не хочет ничего планировать до конца войны. Как ей объяснить, почему не нужно откладывать жизнь на потом?”
Отвечает
Юлія Зорій
Юлия Зорий
Практикующий психолог, ведущая программы Утро в Большом Городе
Робота команди під час війни - поради керівникам, як налагодити роботу
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