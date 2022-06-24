“Не могу подобрать правильную диету, страдает мой кишечник: что делать?”

Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт
Ни для кого не секрет, как сложно правильно подобрать для себя диету так, чтобы не только улучшить свой внешний вид, но и не навредить внутреннему — уязвимый кишечник всегда страдает прежде всего.
Как подобрать правильную для себя диету для похудения и от чего зависит здоровье нашего желудка, рассказывает нутрициолог Анастасия Голобородько.
Микробиота кишечника — постоянно изменяющаяся и формируемая экосистема с триллионами бактерий. ⠀Последствия различных модных диет для модуляции микробиоты кишечника пока неизвестны и могут привести к изменениям видового баланса, а соответственно — защитного барьера и иммунного ответа.
От этого зависят и процессы борьбы с болезнью, уровни энергии, состояние кожи, настроение и вообще то, как ты усваиваешь пищу.
От этого зависят и процессы борьбы с болезнью, уровни энергии, состояние кожи, настроение и вообще то, как ты усваиваешь пищу.
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Золотым стандартом остается та же формула здорового пищевого поведения.
Следи за своим здоровьем и питанием! Особого внимания требует подбор продуктов питания, ведь сейчас как раз сезон свежих овощей и фруктов. Как уберечься от нитратов и какие продукты выбирать, мы писали ранее в материале.А ещё, у Вікна-новини есть Telegram: подпишись, чтобы видеть самое интересное!