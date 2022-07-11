Повышенная “туманность” головного мозга: как уровень глюкозы влияет на наше самочувствие и что с этим делать

Наш мозг подпитывается глюкозой, в частности, той, которую получает во время еды. Бывает такое, что к середине дня внезапно наступает усталость или же голова “отказывается” работать. Это может быть связано с колебаниями уровня глюкозы в крови.

Нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько рассказала, что происходит во время нестабильного уровня сахара и как питаться так, чтобы чувствовать себя хорошо.

Как глюкоза влияет на мозг

Мозг использует около 20% глюкозы из пищи (сахаров, крахмалов, шлифованных каш). И работа мозга очень чувствительна к колебаниям глюкозы в течение дня, — пишет нутрициолог.

Когда уровень сахара в крови падает, мозг рассматривает это как потенциальную угрозу и включает симпатическую систему. Это запускает процессы стабилизации глюкозы.

Сейчас также смотрят

Так что чем стабильнее уровень сахара в течение дня, тем лучше будет работать мозг.

Кроме еды, на уровень глюкозы влияют:

стресс;

недосыпание;

уровень физической активности

Колебания уровня сахара могут приводить к:

Головным болям. “Туману” в голове. Снижению концентрации и когнитивных способностей. Нейродегенеративным расстройствам.

Как стабилизировать уровень глюкозы

Для сохранения ясности ума нужно держать сахар в организме на здоровом уровне.

Для этого:

Не ешь углеводы в начале приема пищи и как самостоятельное блюдо.

Начинай есть из салата или зелени. Заправляй овощи не только растительным маслом, но и натуральным уксусом.

Затем ешь рыбу, яйца, цельный сыр, паштет или мясо.

Дальше можно заесть корнеплодами, цельными кашами, хумусом или пастой.

Лучше всего получать глюкозу из фруктов. Если у тебя нет проблем с желудочно-кишечным трактом, то можно их употреблять после еды. А если ЖКТ нездоров, то лучше есть ягоды перед основным блюдом.

Иногда фрукты могут быть и самостоятельным перекусом, прекрасно сочетающимся с орехами.

А легкая прогулка после вкусной тарелки поможет стабилизировать уровень сахара в организме.

Часто в супермаркете рука сама тянется к дешевым, вкусным и полуготовым продуктам: переработанному мясу, полуфабрикатам и т.д. Но они на самом деле могут крыть в себе опасность для здоровья.

Читай ТОП-5 самых вредных продуктов, которые есть в твоем холодильнике.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!