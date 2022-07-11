Повышенная “туманность” головного мозга: как уровень глюкозы влияет на наше самочувствие и что с этим делать

Наш мозг подпитывается глюкозой, в частности, той, которую получает во время еды. Бывает такое, что к середине дня внезапно наступает усталость или же голова “отказывается” работать. Это может быть связано с колебаниями уровня глюкозы в крови.
Нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько рассказала, что происходит во время нестабильного уровня сахара и как питаться так, чтобы чувствовать себя хорошо.
Мозг использует около 20% глюкозы из пищи (сахаров, крахмалов, шлифованных каш). И работа мозга очень чувствительна к колебаниям глюкозы в течение дня, — пишет нутрициолог.
Мозг использует около 20% глюкозы из пищи (сахаров, крахмалов, шлифованных каш). И работа мозга очень чувствительна к колебаниям глюкозы в течение дня, — пишет нутрициолог.
Когда уровень сахара в крови падает, мозг рассматривает это как потенциальную угрозу и включает симпатическую систему. Это запускает процессы стабилизации глюкозы.
Так что чем стабильнее уровень сахара в течение дня, тем лучше будет работать мозг.
Кроме еды, на уровень глюкозы влияют:
Колебания уровня сахара могут приводить к:
Для сохранения ясности ума нужно держать сахар в организме на здоровом уровне.
Для этого:
Лучше всего получать глюкозу из фруктов. Если у тебя нет проблем с желудочно-кишечным трактом, то можно их употреблять после еды. А если ЖКТ нездоров, то лучше есть ягоды перед основным блюдом.
Иногда фрукты могут быть и самостоятельным перекусом, прекрасно сочетающимся с орехами.
А легкая прогулка после вкусной тарелки поможет стабилизировать уровень сахара в организме.
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