Еда и рецепты

Повышенная “туманность” головного мозга: как уровень глюкозы влияет на наше самочувствие и что с этим делать

Елена Яковлева, редактор сайта 11 июля 2022, 07:00
Як глюкоза впливає на мозок - пояснення нутриціологині
Фото: Unsplash

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