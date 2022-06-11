Медленные убийцы: ТОП-5 самых вредных продуктов питания, которые есть в твоем холодильнике

Люди уже ощутили подорожание и частичный дефицит продуктов в Украине. Особенно это касается ранних овощей и фруктов, традиционно завозимых из Херсонской области.

Так что в супермаркете рука сама тянется к дешевым и вкусным переработанным продуктам и полуфабрикатам, которые на самом деле могут крыть в себе опасность для здоровья.

Врач Галина Похмурская поделилась у себя в Instagram ТОП-5 продуктов, которые Всемирная организация здравоохранения официально признала наиболее вредными.

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Почему “дешевые” продукты — это иллюзия

Доктор убеждает, что не стоит поддаваться на крючок условно низкого ценника, ведь это может свидетельствовать о некачественном составе продукта.

Вот и выходит замкнутый круг:

Покупаешь продукты, не содержащие пищевой ценности. Соответственно, ты ешь, но не чувствуешь насыщения. Тогда покупаешь еще больше продовольствия.

Постоянное употребление вредных химических соединений, содержащихся в полуфабрикатах и ​​обработанной пище, приводит к развитию болезней. Так что деньги, которые ты сэкономишь на питании, рано или поздно придется потратить на лечение.

Если же ничего не менять в своем рационе и не понимать причины заболеваний, с каждым разом нужно будет больше и больше денег на таблетки.

Вот такая печальная расплата за экономию на своем здоровье.

Платит в разы больше тот, кто ставит цену выше ценности. Кто считает только то, что заплатил, но совсем не учитывает то, что приобрел, — отмечает врач.

ТОП-5 самых вредных продуктов

Колбасы и сосиски. Невысокая стоимость этих продуктов свидетельствует о низком содержании настоящего мяса. Вместо этого они содержат много потенциально канцерогенных субстанций, регулярное употребление которых ВОЗ связывает с возникновением рака органов мочеполовой и пищеварительной систем. Дешевые полуфабрикаты. Самая большая опасность кроется в фосфатах и ​​трансжирах, широко используемых для производства “быстрой” пищи. Избыточное содержание фосфатов в организме вызывает ослабление костей, истощение нервной системы, а также повышение риска инфаркта. Трансжиры нарушают обмен веществ, “склеивают” сосуды и приводят к инфарктам, инсультам, гормональным сбоям. Дешевый сыр. Невысокая цена объясняется добавлением маргарина, регулярное употребление которого чревато нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. Недорогие сладости и выпечка. Эти продукты содержат целый букет опасных веществ: начиная от красителей и усилителей вкуса и заканчивая трансжирами и дешевыми маслами. Муку обычно берут на такую ​​выпечку отбеленную, а это значит, что там нет никаких полезных элементов. Клейковина нарушает работу тонкого кишечника, поджелудочной железы и печени. Конфеты и лизуны. Родители, которые щедро и “с любовью” одаривают своих малышей разноцветными сосательными конфетами, впоследствии могут наблюдать диатез, дисбактериоз, нарушения пищеварения, аллергии и повышенный уровень холестерина у детей. Сейчас даже у 15-летних все чаще встречаются инфаркты и инсульты.

Во время войны кому-то начинает хотеться много есть, однако у некоторых это может носить уже психологический характер. Читай, что такое эмоциональное переедание и как с ним бороться.

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