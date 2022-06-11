Медленные убийцы: ТОП-5 самых вредных продуктов питания, которые есть в твоем холодильнике

Люди уже ощутили подорожание и частичный дефицит продуктов в Украине. Особенно это касается ранних овощей и фруктов, традиционно завозимых из Херсонской области.
Так что в супермаркете рука сама тянется к дешевым и вкусным переработанным продуктам и полуфабрикатам, которые на самом деле могут крыть в себе опасность для здоровья.
Врач Галина Похмурская поделилась у себя в Instagram ТОП-5 продуктов, которые Всемирная организация здравоохранения официально признала наиболее вредными.
Доктор убеждает, что не стоит поддаваться на крючок условно низкого ценника, ведь это может свидетельствовать о некачественном составе продукта.
Вот и выходит замкнутый круг:
Вот такая печальная расплата за экономию на своем здоровье.
Платит в разы больше тот, кто ставит цену выше ценности. Кто считает только то, что заплатил, но совсем не учитывает то, что приобрел, — отмечает врач.
Платит в разы больше тот, кто ставит цену выше ценности. Кто считает только то, что заплатил, но совсем не учитывает то, что приобрел, — отмечает врач.
Во время войны кому-то начинает хотеться много есть, однако у некоторых это может носить уже психологический характер. Читай, что такое эмоциональное переедание и как с ним бороться.
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