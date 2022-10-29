“Из-за постоянного стресса чувствую сбои нервной системы. Как поддержать себя?”

Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт
Действительно, наша нервная система постоянно истощается из-за стрессовых факторов вокруг. Стресс способен причинить здоровью даже больше вреда, чем съеденная ночью пицца или кусок любимого десерта.
Нутрициолог Анастасия Голобородько утверждает: стресс — бустер проблем со здоровьем.
Наши эмоции влияют на него прямо. Пока ты нервничаешь, переживаешь, роешься в голове в собственном опыте и подобное — у тебя не будет достаточно сил ни идти вперед, ни принимать верные для себя решения.
Наши эмоции влияют на него прямо. Пока ты нервничаешь, переживаешь, роешься в голове в собственном опыте и подобное — у тебя не будет достаточно сил ни идти вперед, ни принимать верные для себя решения.
Стресс стоит рядом с нездоровым рационом, гиподинамией, нарушенным режимом сна, невозможностью похудеть и забирает большую часть твоей энергии.
Следует обратить внимание на свое дыхание. Именно это может помочь привести эмоции в порядок и поддержать тебя в сложной ситуации.
Внеси в свою жизнь больше положительного стресса: пищевой умеренности, физической усталости, умственных нагрузок, тепловых процедур, фитонутриентного воздействия и даже социальных забот, альтруизма.
Внеси в свою жизнь больше положительного стресса: пищевой умеренности, физической усталости, умственных нагрузок, тепловых процедур, фитонутриентного воздействия и даже социальных забот, альтруизма.
Возможны также препаратные способы поддержать нервную систему. Лучшие варианты — медикаменты на травяной основе.
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Утром можно принимать розиолу розовую, элеутерококк и лимонник. Также можно добавить в рацион шиповник, листья малины, в которых содержится витамин С. За полчаса до сна можно употреблять витамин D, он же мелатонин.
Но стоит также помнить о количестве глюкозы в рационе, чтобы мозг не был, как в тумане. Как уровень глюкозы влияет на наше самочувствие и что с этим делать — читай в материале.
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