“Из-за постоянного стресса чувствую сбои нервной системы. Как поддержать себя?”

Действительно, наша нервная система постоянно истощается из-за стрессовых факторов вокруг. Стресс способен причинить здоровью даже больше вреда, чем съеденная ночью пицца или кусок любимого десерта.

Нутрициолог Анастасия Голобородько утверждает: стресс — бустер проблем со здоровьем.

Наши эмоции влияют на него прямо. Пока ты нервничаешь, переживаешь, роешься в голове в собственном опыте и подобное — у тебя не будет достаточно сил ни идти вперед, ни принимать верные для себя решения.

Стресс стоит рядом с нездоровым рационом, гиподинамией, нарушенным режимом сна, невозможностью похудеть и забирает большую часть твоей энергии.

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Как поддержать нервную систему

Следует обратить внимание на свое дыхание. Именно это может помочь привести эмоции в порядок и поддержать тебя в сложной ситуации.

Дыши с задержкой пранаямы — это нижняя часть легких;

— это нижняя часть легких; Проговаривай эмоции вслух;

Используй объятия, прикосновения и самомассаж для лучшего кровообращения и расслабления;

Любое физическое упражнение поможет успокоить эмоциональное состояние: гимнастика суставов, прогулка;

Устраивай диджитал детокс;

Отдыхай с закрытыми глазами во время работы;

Холод может помочь тебе прийти в себя — душ, прогулка на свежем воздухе, холодная спальня.

Внеси в свою жизнь больше положительного стресса: пищевой умеренности, физической усталости, умственных нагрузок, тепловых процедур, фитонутриентного воздействия и даже социальных забот, альтруизма.

Что можно принимать для поддержки нервной системы?

Возможны также препаратные способы поддержать нервную систему. Лучшие варианты — медикаменты на травяной основе.

Аптечные препараты:

Валериана;

Мелисса и мята;

Пассифлора;

Лаванда;

Ромашка;

Зверобой;

Пустырник;

Пион;

Базилик.

Утром можно принимать розиолу розовую, элеутерококк и лимонник. Также можно добавить в рацион шиповник, листья малины, в которых содержится витамин С. За полчаса до сна можно употреблять витамин D, он же мелатонин.

Биологически активные пищевые добавки

Л-теанин;

ГАБО;

Магний глицинат или малат;

5HTP;

Комплексы витаминов группы B коэнзимные;

Ашваганда.

Но стоит также помнить о количестве глюкозы в рационе, чтобы мозг не был, как в тумане. Как уровень глюкозы влияет на наше самочувствие и что с этим делать — читай в материале.

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