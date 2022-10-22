Сбалансированное питание, крепкий сон и никаких запретов: простые способы снизить аппетит, чтобы избежать переедания

Хороший аппетит — это всегда радость для бабушки и преимущественно польза для пищеварительной системы. Однако, когда он приобретает постоянный характер и остается даже после приема пищи, стоит задуматься, что пошло не так в питании.

Нутрициолог Оксана Соколова рассказывает изданию НВ, что причин такого аппетита может быть немало, поскольку повлиять на него могут как внешние, так и внутренние факторы.

К примеру, недостаток питательных веществ или значительное количество углеводов в рационе может привести к тому, что человек будет постоянно испытывать голод. Поэтому нутрициолог советует соблюдать несколько простых способов, которые помогут сбалансировать питание и снизить аппетит.

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Больше белка и полезных жиров

Если ты употребляешь много углеводов, тогда после еды может даже не остаться ощущение сытости. Дело в том, что организму нужны белки и полезные жиры, которые дают значительную часть энергии и ощущения сытости.

Чтобы контролировать свой аппетит, следует сбалансировать свое питание, добавив в него продукты с высоким содержанием белка.

К примеру, это может быть мясо, птица, яйца, рыба, морепродукты, фасоль. Жиры можно получать также из рыбы или из растительных продуктов, таких как авокадо, оливковое масло, орехи и семена.

Добавь больше клетчатки в рацион

Если добавить больше клетчатки в свой рацион, можно получить немало приятных бонусов. Во-первых, она долго остается в организме, замедляет пищеварение и, как следствие, уменьшает аппетит.

Во-вторых, продукты, богатые клетчаткой, содержат немало питательных веществ: витаминов, минералов и антиоксидантов.

Если обогатить свое питание достаточным количеством фруктов, овощей, бобов, орехов и семян, можно получить как полное ощущение сытости, так и здоровую микрофлору кишечника.

Кроме того, многие из этих продуктов содержат небольшое количество калорий, что поможет сбалансировано насытить организм, но не перегружать его лишними калориями.

Твердая пища — путь к сытости

Как бы странно ни звучало, но твердые продукты, которые нужно долго жевать, могут дать большее чувство сытости, чем мягкие. Дело в том, что сигнал о сытости долго идет в наш мозг.

Поэтому важно дать организму время воспринять тот факт, что ему больше не нужно есть. И, конечно, в этом поможет твердая пища, поскольку пережевывать ее нужно дольше, чем мягкую.

Пей больше воды

Очень часто жажду путают с голодом. Поэтому прежде чем бежать к холодильнику, выпей стакан воды. Это не принесет вреда, но поможет распознать, чего действительно хотел организм.

К тому же стакан воды перед едой может помочь почувствовать утолить аппетит быстрее, поскольку жидкость растягивает желудок и передает сигналы о сытости в мозг. Однако вода не должна заменять прием пищи, поэтому если все же чувствуешь голод, то стоит съесть какое-нибудь хорошо сбалансированное блюдо.

Делай физические упражнения и следи за гормонами

Физические упражнения могут помочь побороть свой аппетит, поскольку после нагрузок на организм снижается уровень гормона под названием грелин, что вызывает чувство голода.

Практика осознанности

Осознанность — вещь, которой так часто не хватает в нашем стремительном мире. Часто голод может возникать из-за стресса и следует попытаться отслеживать такие моменты, что избежать переедания.

Для этого нужно наладить и другие сферы жизни. К примеру, выработать распорядок дня, в котором сон будет прописан по часам и в достаточном количестве.

Лучшим решением будет ложиться спать в 23:00 и просыпаться примерно через семь – девять часов после. Это поможет снизить уровень гормона грелина, отвечающего за голод.

Также во время приема пищи не стоит отвлекаться, чтобы сделать свое питание более осознанным. Такой простой шаг тоже поможет мозгу быстрее понять, что организм насытился.

Не отказывай себе в еде

Диеты, ограничивающие человека в приеме определенных продуктов, часто лишь увеличивают аппетит и желание нарушить все запреты. Поэтому наилучшим решением будет построение здорового, сбалансированного рациона, удовлетворяющего потребности организма.

И если у тебя останется желание съесть маленькое пирожное, лучше это сделать сразу, чем ждать несколько дней или недель, а потом сорваться и съесть целый торт.

В особенно стрессовых ситуациях у кого-то может исчезать аппетит, а кому-то все хочется есть. Читай, что такое эмоциональное переедание и как с ним бороться.

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