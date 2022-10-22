Здоров'я та краса

Збалансоване харчування, міцний сон та жодних заборон: прості способи знизити апетит, щоб уникнути переїдання

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Жовтня 2022, 12:00
способи знизити апетит
Фото: Pexels

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