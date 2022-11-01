Сильный стресс может внести изменения в характер — как мы реагируем на травматические события

Каждый человек — индивидуальный и по-разному реагирует на стрессовые ситуации. Кто-то отключает свои эмоции и включает холодный ум, а кто-то впадает в отчаяние или панику.

Иногда нас может удивить собственная реакция на стресс, мы можем не ожидать такого поведения от себя. Психолог Юлия Ворман рассказала, как люди реагируют на травматические события.

Все, что испытывает человек в результате травматического события, является абсолютно нормальной реакцией на стрессовые обстоятельства.

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Грусть

Сильное чувство грусти может вызвать трагическая ситуация: смерть, ранение других людей, серьезные разрушения.

Беспомощность

Сильный травматический опыт, переживаемый человеком, может вычеркнуть все хорошее. Поэтому мы можем чувствовать бессилие, неспособность выполнить какие-то дела и влиять хоть на что-то.

Повторное переживание событий

Во время стресса или травматического события человек получает сильнейшие впечатления. Он может переживать их еще достаточно долго: возникают вспышки ярких воспоминаний, сны с этим событием и ощущениями.

Такие переживания и воспоминания могут пугать, и человеку может быть сложно.

Оцепенение

Одним из проявлений шока после травматического события может быть оцепенение и эмоциональная истощенность. Обычные чувства могут блокироваться, а способность их испытывать уменьшается.

Может даже возникнуть желание избегать контактов с другими людьми. Человеку перестанет нравиться то, что увлекало раньше.

Напряжение и беспокойство

Ощущение напряжения и беспокойства негативно влияет на самочувствие человека, качество сна и отдых. Облегчить это состояние может, например, овладение техникой дыхания и прогрессивной мышечной релаксацией.

Злость

Часто после стресса агрессию могут вызвать даже какие-нибудь мелочи. У человека возникает ощущение, будто он не похож на себя. Окружение может заметить изменения в характере.

Страх

У человека могут появиться новые страхи, связанные как с тревогой по поводу возможности повторения травматического события, так и со словами, которые непосредственно не касаются его.

Украинцы достаточно долго живут в постоянном стрессе и напряжении. Раньше мы рассказывали, как улучшить эмоциональное состояние во время войны.

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