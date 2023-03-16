Война внесла коррективы не только в жизнь граждан страны, но и изменила, сдвинула акценты обычной человеческой этики.

Все это вполне понятно для нас: ведь когда ты ежедневно живешь с ощущением смерти за плечами, когда ежедневно страна вздрагивает от обстрелов то здесь, то там, и когда ежедневно мы хороним наших людей — ощущения украинцев притупились и то, что раньше могло пугать, стало обыденностью.

Особенно это касается современной журналистики, фотокорреспонденции. Но стоит ли забывать о журналистской этике и каковы требования к новому украинскому мартирологу — разбираемся вместе с УП.Жизнь.

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Военная этика: что не так с фото горя

С 24 февраля украинцы видят страшные, кровавые фото раненых и убитых мужчин, женщин, детей, людей пожилого возраста. Особое значение в таком калейдоскопе горя нашли фото с похорон наших героев. Последними публичными стали похороны героя Украины и патриота Дмитрия Коцюбайла с позывным Да Винчи.

Подразделение, в котором служил Дмитрий, пригласило Константина и Владу Либеровых зафиксировать прощание и чин похорон Да Винчи.

Под фото сразу развернулась целая дискуссия, насколько уместно фотографировать близких в горе, возле гроба. И это не единственный прецедент: сейчас фотография служит нашим доказательством российской агрессии.

В то же время, эти фото беспроблемно пересекают границы с другими странами, их видят иностранные читатели и зрители.

Историк искусства, куратор, докторант Оксфордского университета Елена Червоник говорит: сейчас фотография заменила графические изображения. Потому что когда-то трагическое событие изображали рисунком, сейчас мы это делаем с помощью фотографии.

История — фотографируется, миф — живописуется, — объясняет она.

Историк объясняет целесообразность фотографирования таких событий словом вуаеризм.

Военная этика: новый вызов. Как война изменила наше восприятие “тяжелых” фото и нормально ли это / 7 Фотографий

Вуаеризм — это термин, взятый из психоанализа, означающий также наслаждение от созерцающего. Глядя на эти фото, мы не испытываем никакого удовольствия или возвышения. Но они вызывают у нас эмпатию, сочувствие к людям на фото.

— Часть этого горя передается и мне, потому что я являюсь частью этого общественного тела, которое горюет. Непосредственная, интегральная часть этого общественного горюющего тела — вот что говорит мне изображение человека, потерявшего самое дорогое именно для того, чтобы я продолжала жить. Эмпатия и огромная благодарность, а не вуаеризм, — объясняет женщина.

Нельзя избежать публичного фотографирования, если ты либо являешься уже публичным человеком, либо пришел на публичное мероприятие.

Так считает историк. В то же время, редактор хочет отметить: вероятно, трудно следить и воспринимать все этические нормы, если за год войны чуть ли не каждый из нас подвергался тяжелым психологическим испытаниям. Ведь война изменила не только информацию, которую мы каждый день представляем читателям, но и пути ее публикации и характер.

Вместе с тем шокирующие фото могут даже нанести тебе психологическую травму. Что такое синдром свидетеля и как с ним справиться — читай в нашем другом материале.

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