“На меня упал весь потолок”: как подросток выжил после обстрела дома в Бахмуте

Сейчас в Украине несколько регионов, где проживать гражданским — особенно опасно. Речь идет об областях, где продолжаются активные боевые действия, оккупация или относительная близость к врагу. Особенно власти призывают выезжать из опасных регионов родителей с детьми.

В Бахмуте во время обстрела потолок собственной комнаты чуть не похоронил 16-летнего парня. Дом, где находился Роман Кенздюра с родителями и бабушками, стал мишенью для оккупантов. Парень чудом вылез из-под завалов.

С травмами головы и руки подростка госпитализировали в больницу Донецкой области, а затем эвакуировали во Львов.

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Сейчас он говорит: в день, когда его дом стал целью для россиян, они уже решили выезжать из города. Собрали вещи и утром на следующий день должны были ехать в безопасное место.

— На меня упал весь потолок: доски, штукатурка, шифер, — говорит Роман.

Повезло, что рядом были украинские военные, которые сразу бросились вытаскивать гражданских. К ним Роман самостоятельно вылез из-под завалов. Сейчас состояние парня стабилизировано.

Война также изменила не только наши реалии, но и суть журналистской и человеческой этики. Что такое военная этика и почему у нас изменилось восприятие тяжелых фото — читай в материале.

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