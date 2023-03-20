Рятують Бахмут від оточення! Як українські десантники працюють на передовій — відео з фронту

Щодня на Донеччині наші захисники відбивають сотні ворожих штурмів. Більшість із них — на Бахмутському напрямку.

Та навіть попри таку активність російських окупантів, українські десантники також встигають штурмувати позиції загарбників. І роблять це ефективно.

Так кілька тижнів тому, по коліна у болоті українські десантники штурмували позиції ворога на Бахмутському напрямку. Штурм видався успішним і росіян вдалось відтіснити.

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Юрій розповідає, що українські війська акумулюють сили для майбутнього контрнаступу. Утім маленькі штурми також відбуваються. Здебільшого це роблять для покращення забезпечення військ, а також покращення позицій.

Наразі відомо, що ворог намагається просунутися в центр Бахмута, але й вже зайняті позиції, на околицях російські армійці укріплюють. Та як запевняє військовослужбовець ЗСУ Володимир, це їм не дуже допоможе.

Десантники кажуть єдине, у чому зараз переважають росіяни — це кількість особового складу, який їхнє командування кидає, а наші захисники знищують.

Тому загарбники вдаються до звичної тактики — терору мирного населення та щодня обстрілюють міста вздовж усієї лінії фронту. Атаки коригують з повітря. Та наші захисники роблять усе можливе, аби нищити ворожі повітряні цілі.

Бахмут став символом української боротьби та незламності. Зараз там тривають найскладніші бої, ворог не перестає штурмувати місто. Читай, яка ситуація у Бахмуті.

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