Спасают Бахмут от оцепления! Как украинские десантники работают на передовой — видео с фронта

Каждый день в Донецкой области наши защитники отбивают сотни вражеских штурмов. Большинство из них — на Бахмутском направлении.

И даже несмотря на такую ​​активность российских окупантов, украинские десантники также успевают штурмовать позиции захватчиков. И делают это эффективно.

Так несколько недель назад, по колено в болоте, украинские десантники штурмовали позиции врага на Бахмутском направлении. Штурм оказался успешным и россиян удалось оттеснить.

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Наша бригада подтянулась и сейчас стабилизировался фронт. Все нормально.

Юрий рассказывает, что украинские войска аккумулируют силы для предстоящего контрнаступления. Впрочем, маленькие штурмы также происходят. В большинстве своем это делают для улучшения обеспечения войск, а также улучшения позиций.

Пока известно, что враг пытается продвинуться в центр Бахмута, но и уже занятые позиции, в окрестностях российские армейцы укрепляют. Но, как уверяет военнослужащий ВСУ Владимир, это им не очень поможет.

Десантники говорят единственное, в чем сейчас преобладают россияне — это количество личного состава, который их командование бросает, а наши защитники уничтожают.

Поэтому захватчики прибегают к привычной тактике — террору мирного населения и ежедневно обстреливают города вдоль всей линии фронта. Атаки корректируют с воздуха. Но наши защитники делают все возможное, чтобы уничтожать вражеские воздушные цели.

Бахмут стал символом украинской борьбы и несокрушимости. Сейчас там продолжаются самые сложные бои, враг не перестает штурмовать город. Читай, какая ситуация в Бахмуте.

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