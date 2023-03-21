Украина

Пока будут биться сердца, будем уничтожать оккупантов! Один день из жизни военных аэроразведки

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV 21 марта 2023, 23:00
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0:04:57
Як отримати громадянство України
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0:03:47
Посівна-2023 в Україні: як аграрії працюють на всіяних снарядами полях
Посевная 2023, которая уже стала подвигом! Как украинские аграрии работают на полях, усеянных снарядами
0:03:27
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