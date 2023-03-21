Пока будут биться сердца, будем уничтожать оккупантов! Один день из жизни военных аэроразведки

Успешные действия наших сил обороны без работы аэроразведки в современной войне трудно представить. Операторы беспилотников не только проводят разведку и корректируют огонь наших артиллеристов и ракетчиков, но и сами уничтожают российских оккупантов и их технику.

Видео уничтожения российской техники и боеприпасов за год полномасштабной войны уже стали привычными. Но за каждым подобным успехом стоит огромная подготовительная работа наших аэроразведчиков. Воины аэроразведки 103-й отдельной бригады ТрО Вооруженных сил Украины немало работают, чтобы из ВОГа — выстрела для гранатомета — сделать “гостинцы” для российских оккупантов.

— Первое, что нам нужно сделать, — снять пороховой заряд, который находится в нижней части ВОГа, — рассказывает военный.

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Каждое действие должно быть максимально выверено, говорят аэроразведчики с позывными Батя и Айти. В своей мастерской ребята изготавливают адские сюрпризы, которые потом падают на оккупантов с неба. С подготовленными боеприпасами и дронами аэроразведчики выезжают на задание. Все их шаги и движения спокойны и профессиональны.

На счету только этого экипажа аэроразведки не менее 300 ликвидированных российских захватчиков.

— Работаем мы в аэроразведке уже около десяти месяцев. Точно сказать не можем, какое количество оккупантов уничтожили. Но, по нашим подсчетам, около 300 российских военных, — говорит Айти.

Украинские воины настроены решительно выгнать россиян с нашей земли.

— Почему мы здесь и выполняем эту работу? В первую очередь, ради наших детей, родителей, близких. Хотим, чтобы они жили в безопасности и мире. Чтобы никто никогда не знал наших детей и родных, что означает война.

Пока будет хотя бы один оккупант ходить по нашей земле, пока наши сердца будут биться — мы будем их уничтожать, — говорит боец с позывным Батя.

Ранее мы рассказывали, как украинские десантники работают на передовой в Бахмуте.

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