Російські гранати тепер падають на їхні ж голови — як українські аеророзвідники знищують окупантів

Російські снаряди тепер знищують самих же окупантів. Аеророзвідники 30-ї бригади показали, як скидають із дронів трофейні ВОГи (уламкові боєприпаси для гранатометів), що дісталися їм після звільнення Харківської області.

Тепер воїни захищають Бахмут. Невеличкий дрон Mavic 3 може нести на собі два ВОГи. Один такий БпЛА знищує до шести окупантів лише за день.

Крім того, коптери розвідують, що там коїться у ворога на передньому краї, і допомагають українським гарматам точно наводитись на ціль.

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Взагалі ключовий фактор в сучасних бойових діях — жоден постріл артилерії, жоден завчасно виявлений знищений орк неможливий без розвідки та арткорегування, — пояснює військовослужбовець з позивним Макс.

Бійці просять українців долучитися до збору на нові коптери. Адже росіяни їх часто збивають засобами радіоелектроної боротьби.

Але безпілотники все одно себе виправдовують. Коптер, що коштує 100 тисяч гривень, знищує ворожої техніки на мільйони доларів.

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На Сході України тривають запеклі бойові дії, чи не найскладніша ситуація у Бахмуті Донецької області. Читай, чи відійшли Сили оборони з Бахмута.

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