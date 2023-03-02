Российские гранаты теперь падают на их же головы — как украинские аэроразведчики уничтожают оккупантов

Российские снаряды теперь уничтожают самих же оккупантов. Аэроразведчики 30-й бригады показали, как сбрасывают с дронов трофейные ВОГы (осколковые боеприпасы для гранатометов), доставшиеся им после освобождения Харьковской области.

Теперь воины защищают Бахмут. Небольшой дрон Mavic 3 может нести на себе два ВОГа. Один такой БПЛА уничтожает до шести оккупантов всего за день.

Кроме того, коптеры разведывают, что там творится у врага на переднем крае, и помогают украинским пушкам точно наводиться на цель.

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Вообще, ключевой фактор в современных боевых действиях — ни один выстрел артиллерии, ни один заранее обнаруженный уничтоженный орк невозможен без разведки и арткорректирования, — объясняет военнослужащий с позывным Макс.

Бойцы просят украинцев присоединиться к сбору на новые коптеры. Ведь россияне их часто сбивают средствами радиоэлектронной борьбы.

Но беспилотники все равно себя оправдывают. Коптер, который стоит 100 тысяч гривен, уничтожает вражескую технику на миллионы долларов.

Перечислить деньги на благотворительный сбор можно на эту банковскую карту — 4149 4378 6918 7698.

На Востоке Украины продолжаются ожесточенные боевые действия, едва ли не самая сложная ситуация в Бахмуте Донецкой области. Читай, отошли ли Силы обороны из Бахмута.

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