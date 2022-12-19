“Глаза” артиллерии найдут каждого оккупанта! Как дроны творят чудеса на передке

Артиллерия — этот вид войск сейчас наиболее вовлечен в боевые действия.

Наши артиллеристы сдерживают врага на самом горячем участке фронта, недалеко от Бахмута. Впрочем, чтобы видеть, куда бить, нужны “глаза”. А глаза нашей “арты” — это дроны.

— У нас сейчас на этом направлении такая статистика, что ты теряешь один борт за день. А один борт, если взять Mavic третий, это около 100 тыс. грн. Один Matrice 300 — полтора миллиона гривен, — рассказывает военнослужащий ВСУ Владимир.

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Украинские аэроразведчики сейчас одни из самых эффективных и профессиональных в мире. Они на расстоянии видят врага и корректируют огонь. А еще ежедневно рискуют жизнью, потому что именно эти подразделения и их позиции являются одними из самых желанных целей для противника.

Приобщиться к сбору на дроны для 24 ОМБР можешь и ты.

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А как дроны помогают уничтожать российских оккупантов — смотри подробнее в видео.

За один штурм — 20-30 двухсотых! Как держится Бахмут, самая горячая точка фронта, узнай в сюжете по ссылке.