Украина

“Глаза” артиллерии найдут каждого оккупанта! Как дроны творят чудеса на передке

Константин Мельников, Журналист программы Факты ICTV 19 декабря 2022, 21:00

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