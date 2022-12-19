Украина

За один штурм 20-30 двухсотых: как держится Бахмут — самая горячая точка фронта

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 19 декабря 2022, 12:00
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