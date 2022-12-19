За один штурм 20-30 двухсотых: как держится Бахмут — самая горячая точка фронта

Уже в течение 298 дней россияне бьют города и села Украины из всего имеющегося вооружения. Самой горячей точкой восточного фронта уже долгое время остается Бахмут Донецкой области, который ежедневно штурмуют оккупанты. Как держится Бахмут и его защитники, смотри в нашем материале.

Как держится Бахмут — самая горячая точка восточного фронта

Это одна из центральных улиц Бахмута, она полностью уничтожена. А это Бахмутский индустриальный профессиональный колледж, в который российские оккупанты попали ракетой десять минут назад.

По непокоренному городу россияне ежедневно бьют прямой наводкой из артиллерии, сбрасывают бомбы из авиации и забрасывают ракетами, уничтожая целые районы.

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Это они стреляют куда-нибудь, у них выхода нет. Бой с нами не выдержат. Разве что ракетами могут нас беспокоить и все, — говорит военнослужащий ВСУ Дмитрий.

Восточные окрестности Бахмута военные называют выжженной землей, поэтому те местные, которые остались в городе, спасаются на противоположной стороне, в основном в подвалах. На улицах людей почти не встретить.

Военнослужащие, прошедшие много горячих точек, говорят, что оккупанты имея огромное количество советских боеприпасов, превратили Бахмут во второй Мариуполь или Попасную.

Защитник с позывным Логист рассказывает, почему город является самым горячим направлением:

Поскольку враг имеет достаточно боеприпасов, он стирает все с лица земли. Возьмите Попасную, ни одного уцелевшего дома не осталось. Поскольку Бахмут в прифронтовой зоне, теперь у него судьба такая же.

На земле штурмует город живая сила противника. Неподготовленная пехота идет в наступление, чтобы определить наши огневые точки.

Мобилизированные зеки, которых они набрали, бегут прямо в тупую. Их кладут большим количеством, очень много на этом направлении. Есть подразделения ЧВК Лига или Вагнер, которые контролируют все процессы и стоят сзади, — говорит военный Владислав.

Расходный материал российской армии

Оккупанты из частных военных компаний часто выполняют функцию заградительных отрядов, которые убивают своих же солдат за отказ от исполнения приказа. Мобилизированных под Бахмутом россиян не жалеют, они здесь расходный материал.

За один штурм может быть 20-30 двухсотых, в большем количестве трехсотые. Они могут штурмовать одну позицию целый день без остановки, запланировали забрать ее у нас, потому и штурмуют, — рассказывает военный Владислав.

Впрочем, самая большая опасность для наших защитников с неба — это одновременно и авиация, и квадрокоптеры. На днях враг получил партию новых беспилотников, из которых ведет разведку и сбрасывает на позиции ВСУ боеприпасы.

Квадрокоптеры применяют, очень много и плотно. Нагло себя ведут, гранаты забрасывают прямо нам в окопы, — говорит военный с позывным Логист.

Украинские военные подчеркивают: российская армия беспрестанно уже более полугода штурмует Бахмут, ценой жизней тысяч россиян пытается продвинуться хоть чуть-чуть вперед, чтобы выдать народу России это за победу.

В такой ситуации моральное состояние оккупантов максимально подавлено, в то время как украинские защитники точно знают за что и за кого воюют.

Люди мотивированы, и они хотят победы. Хотим, чтобы дальше этой линии никто не прошел. И в будущем все наши земли вернуть домой, — говорит военный Владислав.

Раньше мы рассказывали, какой ключевой город для освобождения Крыма.

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