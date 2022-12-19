За один штурм 20-30 двохсотих: як тримається Бахмут — найгарячіша точка фронту

Уже протягом 298 днів росіяни б’ють міста і села України з усього наявного озброєння. Найгарячішою точкою східного фронту вже тривалий час залишається Бахмут на Донеччині, який окупанти щоденно штурмують. Як тримається Бахмут та його оборонці, дивись у нашому матеріалі.
Одна з центральних вулиць Бахмуту вщент знищена. У Бахмутський індустріальний фаховий коледж російські окупанти поцілили ракетою напередодні.
По нескореному місту росіяни щоденно гатять прямою наводкою з артилерії, скидають бомби з авіації та закидають ракетами, винищуючи цілі райони.
Це вони стріляють куди-небудь, у них виходу немає. Бій з нами не витримають. Хіба що можуть ракетами нас турбувати і все, — каже військовослужбовець ЗСУ Дмитро.
Це вони стріляють куди-небудь, у них виходу немає. Бій з нами не витримають. Хіба що можуть ракетами нас турбувати і все, — каже військовослужбовець ЗСУ Дмитро.
Східні околиці Бахмуту військові називають випаленою землею, тому ті місцеві, які лишилися в місті, рятуються на протилежному боці, здебільшого в підвалах. На вулицях людей майже не зустріти.
Військовослужбовці, які пройшли багато гарячих точок, кажуть: окупанти, маючи величезну кількість радянських боєприпасів, перетворили Бахмут на другий Маріуполь чи Попасну.
Захисник на псевдо Логіст розповідає, чому місто є найгарячішою точкою:
Оскільки ворог має вдосталь боєприпасів, він змітає все з лиця землі. Візьміть Попасну, жодного вцілілого будинку не залишилося. Оскільки Бахмут у прифронтовій зоні, тепер у нього доля така ж.
Оскільки ворог має вдосталь боєприпасів, він змітає все з лиця землі. Візьміть Попасну, жодного вцілілого будинку не залишилося. Оскільки Бахмут у прифронтовій зоні, тепер у нього доля така ж.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Костянтин і Влада Ліберови (@libkos)
Публикация от Костянтин і Влада Ліберови (@libkos)
На землі штурмує місто жива сила противника. Непідготовлена піхота йде у наступ, аби таким чином визначити наші вогневі точки.
Мобілізовані зеки, яких вони понабирали, просто біжать. Їх кладуть великою кількістю, дуже багато на цьому напрямку.
Мобілізовані зеки, яких вони понабирали, просто біжать. Їх кладуть великою кількістю, дуже багато на цьому напрямку.
— Є підрозділи ПВК Ліга чи Вагнер, які контролюють усі процеси та стоять позаду, — каже військовий Владислав.
Окупанти з приватних військових компаній часто виконують функцію загороджувальних загонів, які вбивають своїх же солдатів за відмову від виконання наказу. Мобілізованих під Бахмутом росіяни не шкодують, вони тут розхідний матеріал.
— За один штурм може бути 20-30 двохсотих, переважно трьохсоті. Вони можуть штурмувати одну позицію цілий день без зупинки, запланували забрати її у нас, тому і штурмують, — розповідає військовий Владислав.
Утім найбільша небезпека для наших захисників з неба — це водночас і авіація, і квадрокоптери. Днями ворог отримав партію нових безпілотників, з яких веде розвідку та скидає на позиції ЗСУ боєприпаси.
Квадрокоптери застосовують дуже багато і щільно. Нахабно себе поводять, гранати закидають просто нам в окопи, — каже Логіст.
Квадрокоптери застосовують дуже багато і щільно. Нахабно себе поводять, гранати закидають просто нам в окопи, — каже Логіст.
Українські військові наголошують: російська армія без упину вже понад півроку штурмує Бахмут, ціною життів тисяч росіян намагається просунутися хоч трохи вперед, аби видати народу Росії це за перемогу.
У такій ситуації моральний стан окупантів максимально пригнічений, тоді як українські захисники точно знають, за що і за кого воюють.
Люди вмотивовані, і вони хочуть перемоги. Хочемо, щоб далі цієї лінії ніхто не пройшов. І в майбутньому землі, які забрали у нас, повернути додому, — каже військовий Владислав.
Люди вмотивовані, і вони хочуть перемоги. Хочемо, щоб далі цієї лінії ніхто не пройшов. І в майбутньому землі, які забрали у нас, повернути додому, — каже військовий Владислав.
Раніше ми розповідали, яке ключове місто для звільнення Криму.
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