За один штурм 20-30 двохсотих: як тримається Бахмут — найгарячіша точка фронту

Уже протягом 298 днів росіяни б’ють міста і села України з усього наявного озброєння. Найгарячішою точкою східного фронту вже тривалий час залишається Бахмут на Донеччині, який окупанти щоденно штурмують. Як тримається Бахмут та його оборонці, дивись у нашому матеріалі.

Як тримається Бахмут — найгарячіша точка східного фронту

Одна з центральних вулиць Бахмуту вщент знищена. У Бахмутський індустріальний фаховий коледж російські окупанти поцілили ракетою напередодні.

По нескореному місту росіяни щоденно гатять прямою наводкою з артилерії, скидають бомби з авіації та закидають ракетами, винищуючи цілі райони.

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Це вони стріляють куди-небудь, у них виходу немає. Бій з нами не витримають. Хіба що можуть ракетами нас турбувати і все, — каже військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Східні околиці Бахмуту військові називають випаленою землею, тому ті місцеві, які лишилися в місті, рятуються на протилежному боці, здебільшого в підвалах. На вулицях людей майже не зустріти.

Військовослужбовці, які пройшли багато гарячих точок, кажуть: окупанти, маючи величезну кількість радянських боєприпасів, перетворили Бахмут на другий Маріуполь чи Попасну.

Захисник на псевдо Логіст розповідає, чому місто є найгарячішою точкою:

Оскільки ворог має вдосталь боєприпасів, він змітає все з лиця землі. Візьміть Попасну, жодного вцілілого будинку не залишилося. Оскільки Бахмут у прифронтовій зоні, тепер у нього доля така ж.

На землі штурмує місто жива сила противника. Непідготовлена піхота йде у наступ, аби таким чином визначити наші вогневі точки.

Мобілізовані зеки, яких вони понабирали, просто біжать. Їх кладуть великою кількістю, дуже багато на цьому напрямку.

— Є підрозділи ПВК Ліга чи Вагнер, які контролюють усі процеси та стоять позаду, — каже військовий Владислав.

Розхідний матеріал російської армії

Окупанти з приватних військових компаній часто виконують функцію загороджувальних загонів, які вбивають своїх же солдатів за відмову від виконання наказу. Мобілізованих під Бахмутом росіяни не шкодують, вони тут розхідний матеріал.

— За один штурм може бути 20-30 двохсотих, переважно трьохсоті. Вони можуть штурмувати одну позицію цілий день без зупинки, запланували забрати її у нас, тому і штурмують, — розповідає військовий Владислав.

Утім найбільша небезпека для наших захисників з неба — це водночас і авіація, і квадрокоптери. Днями ворог отримав партію нових безпілотників, з яких веде розвідку та скидає на позиції ЗСУ боєприпаси.

Квадрокоптери застосовують дуже багато і щільно. Нахабно себе поводять, гранати закидають просто нам в окопи, — каже Логіст.

Українські військові наголошують: російська армія без упину вже понад півроку штурмує Бахмут, ціною життів тисяч росіян намагається просунутися хоч трохи вперед, аби видати народу Росії це за перемогу.

У такій ситуації моральний стан окупантів максимально пригнічений, тоді як українські захисники точно знають, за що і за кого воюють.

Люди вмотивовані, і вони хочуть перемоги. Хочемо, щоб далі цієї лінії ніхто не пройшов. І в майбутньому землі, які забрали у нас, повернути додому, — каже військовий Владислав.

Раніше ми розповідали, яке ключове місто для звільнення Криму.

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