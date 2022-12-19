Україна

За один штурм 20-30 двохсотих: як тримається Бахмут — найгарячіша точка фронту

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 19 Грудня 2022, 12:00
Як тримається Бахмут — найгарячіша точка східного фронту

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