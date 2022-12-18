Ключевой город для освобождения Крыма и чего ждать на поле боя зимой — Грабский о потугах россиян

Украинские военные уже несколько раз продемонстрировали свои умения в освобождении территорий. Так что можно осторожно говорить о том, что мы обязательно вернем все оккупированные населенные пункты. Россияне тоже это понимают и в панике пытаются готовиться к боям.

Военный эксперт Сергей Грабский во время телемарафона рассказал об окопах в Крыму, боях в Бахмуте и городе, который определит судьбу украинского контрнаступления.

Ключевой город для освобождения Крыма

В сети можно увидеть фото, как во временно оккупированном Крыму россияне роют окопы прямо на пляже и расставляют специальные бетонные “зубы дракона” в некоторых городах.

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Грабский говорит, что линии обороны на пляже не имеют никакого интереса и не несут угрозы для ВСУ.

— Никто не собирается туда наступать. В Крыму существует буквально несколько участков, на которых допустима высадка десанта. Исходя из того, что у нас нет десантных средств, никто не рассматривает этот вопрос серьезно. Хотя есть смысл говорить о специальных подразделениях, которые могли бы в случае их создания, действовать в этом направлении, — сказал военный эксперт.

По его словам, ключевым городом для прорыва украинских войск является Мелитополь. Наше продвижение в направлении Мелитополя является очевидным фактом и необходимостью. Грабский говорит: кто владеет этим городом, фактически, владеет Югом Украины.

Мелитополь — ключевая точка, определяющая дальнейший ход войны на Юге.

Поэтому россияне могут стягивать туда технику и военных, чтобы сдержать наступление.

О боях в Бахмуте

Сергей Грабский рассказывает, что Сватово приоритетнее Бахмута. В Сватовом действуют подразделения Вооруженных сил РФ, а в Бахмуте — подразделения частных силовых структур и “Л/ДНР”. Качество войск там значительно ниже.

— Под Бахмутом они создают зону постоянной напряженности и кровавым способом пытаются удержать как можно больше украинских войск, — рассуждает военный эксперт.

О событиях на поле боя зимой

Сергей Грабский считает, что россияне постараются держать ситуацию под контролем и наращивать свой боевой потенциал, чтобы осуществить попытку контрнаступления. Хотя сейчас не видно серьезного сосредоточения войск на территории Беларуси даже несмотря на то, что проводится обучение и перемещение техники.

Того количества и качества на сегодняшний день войск не хватит, чтобы осуществлять в ближайшей перспективе серьезные наступательные операции со стороны Беларуси, — подчеркнул эксперт.

В Донецкой и Луганской областях наблюдается серьезное перемещение войск в направлении Старобельск — Сватово. Также есть сосредоточение войск в Белгородской области. Это указывает на то, что противник накапливает силы для нанесения контрудара.

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