Не мечта, а реальность! Когда ждать котел для российских войск под Херсоном и в Крыму

Полковник СБУ, киборг Донецкого аэропорта и секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко рассказал Яне Брензей о котле для российских войск на Левобережье и в Крыму и успехах Вооруженных сил Украины.
После отхода на левый берег Днепра россияне регулярно обстреливают Правобережье, что и предполагали украинские военные. Военной логики в этом нет. В первую очередь, это террористический мотив и попытка склонить Украину к уступкам.
Вооруженные силы Украины действуют превентивно — обнаруживают позиции противника, наносят удары. Силы обороны стараются, чтобы российских атак было как можно меньше.
Вооруженные силы Украины действуют превентивно — обнаруживают позиции противника, наносят удары. Силы обороны стараются, чтобы российских атак было как можно меньше.
У подразделений специального назначения есть другие задачи: разведка, диверсии, психологическая работа против регулярных войск врага. Это похоже на то, когда украинские военные уничтожают врага на расстоянии 500-700 км, например, в Рязани или Саратовской области.
Украинские военные показывают врагу — мы скоро придем, вы в опасности даже на далеком расстоянии.
Украинские военные показывают врагу — мы скоро придем, вы в опасности даже на далеком расстоянии.
Сейчас пока нет возможности перебросить силы и средства на левый берег Днепра, нет смысла держать плацдармы, пока нет вырисованной операции.
По мнению Романа Костенко, такой сценарий очень даже вероятен, если мы будем развивать Вооруженные силы Украины, получать вооружение, поражающее на расстоянии более 80 км. Тогда у ВСУ будет возможность перекрыть все логистические участки Крыма и коридор Мариуполь — Бердянск.
Все возможно, но надо планировать, все будет зависеть от многих факторов, решений руководства, поддержки партнеров. С военной точки зрения — все реально.
Все возможно, но надо планировать, все будет зависеть от многих факторов, решений руководства, поддержки партнеров. С военной точки зрения — все реально.
Россияне понимали, что рано или поздно они уйдут с Правобережья. Сначала они хотели наступать на Одессу и Николаев, но силы обороны оставили им только два варианта: уйти сразу или попасть в котел. Особо выбора у россиян и не было.
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