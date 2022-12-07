Не мечта, а реальность! Когда ждать котел для российских войск под Херсоном и в Крыму

Полковник СБУ, киборг Донецкого аэропорта и секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко рассказал Яне Брензей о котле для российских войск на Левобережье и в Крыму и успехах Вооруженных сил Украины.

Превентивные удары ВСУ по войскам врага

После отхода на левый берег Днепра россияне регулярно обстреливают Правобережье, что и предполагали украинские военные. Военной логики в этом нет. В первую очередь, это террористический мотив и попытка склонить Украину к уступкам.

Вооруженные силы Украины действуют превентивно — обнаруживают позиции противника, наносят удары. Силы обороны стараются, чтобы российских атак было как можно меньше.

О ситуации на Левобережье Херсонской области и украинском флаге там

У подразделений специального назначения есть другие задачи: разведка, диверсии, психологическая работа против регулярных войск врага. Это похоже на то, когда украинские военные уничтожают врага на расстоянии 500-700 км, например, в Рязани или Саратовской области.

Сейчас также смотрят

Украинские военные показывают врагу — мы скоро придем, вы в опасности даже на далеком расстоянии.

Сейчас пока нет возможности перебросить силы и средства на левый берег Днепра, нет смысла держать плацдармы, пока нет вырисованной операции.

Про котел для российских войск на Левобережье и в Крыму

По мнению Романа Костенко, такой сценарий очень даже вероятен, если мы будем развивать Вооруженные силы Украины, получать вооружение, поражающее на расстоянии более 80 км. Тогда у ВСУ будет возможность перекрыть все логистические участки Крыма и коридор Мариуполь — Бердянск.

Все возможно, но надо планировать, все будет зависеть от многих факторов, решений руководства, поддержки партнеров. С военной точки зрения — все реально.

Россияне понимали, что рано или поздно они уйдут с Правобережья. Сначала они хотели наступать на Одессу и Николаев, но силы обороны оставили им только два варианта: уйти сразу или попасть в котел. Особо выбора у россиян и не было.

Ранее мы рассказывали о разбитой российской авиации и ее характеристиках.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!