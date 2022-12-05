Деоккупация Херсонской области продолжается! Первый украинский флаг на Левобережье и ситуация в регионе

Недавно на левом берегу Херсонской области увидели первый украинский флаг. Его установили бойцы спецподразделения Карлсон благодаря успешной военной операции.

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал в эфире телемарафона о ситуации в регионе, восстановлении инфраструктуры и обстрелах Херсонской области.

Деоккупация Левобережья

Это точно не последний наш флаг на левом берегу Херсона в ближайшее время.

— Военная операция по деоккупации левобережной части Херсона и не останавливалась на самом деле. У нее есть определенные фазы, — объясняет чиновник.

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По его словам, ежедневно ВСУ уничтожают в регионе военные склады, места скопления техники и центры принятия решений врага. Логистика россиян также постоянно находится под огневым контролем ВСУ.

Военные надеются, что это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсона.

????????ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАПОР НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА

Цей прапор підняди бійці спецпідрозділу «Карлсон» –це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини!

Операція завершилась успіхом,і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців.

Все буде Україна! pic.twitter.com/V0EsHCgHEC — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) December 3, 2022

Ситуация с безопасностью в Херсонской области

Около 90% абонентов в Херсоне уже подключены к электросетям. Соболевский уверяет, что в ближайшие дни такая же статистика порадует жителей города касательно водоснабжения.

Также вскоре должна быть запущена система отопления. Ремонтные работы ведутся и в общинах вблизи областного центра.

Однако чиновник призывает жителей области подумать о временной эвакуации из-за постоянных обстрелов россиян.

У нас в среднем каждый день около 40 обстрелов в сутки. Это не только Херсон. К сожалению, фактически каждый день есть пострадавшие и погибшие.

— Поэтому из соображений безопасности лучшее решение сейчас — согласиться на добровольную эвакуацию, — говорит Соболевский.

По данным Генштаба, на Херсонском направлении за минувшие сутки россияне обстреляли из артиллерии районы более 20 населенных пунктов вдоль правого берега Днепра. Оккупанты не прекращают огневой террор херсонцев.

После постоянных российских обстрелов, пыток и издевательств освобожденная часть Херсонской области постепенно возвращается к жизни. Смотри, что пережили жители Высокополья за семь месяцев оккупации.

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