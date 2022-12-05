Деокупація Херсонської області триває! Перший український прапор на Лівобережжі та ситуація в регіоні

Нещодавно на лівому березі Херсонської області замайорів перший український прапор. Його встановили бійці спецпідрозділу Карлсон завдяки успішній військовій операції.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів в ефірі телемарафону про ситуацію в регіоні, відновлення інфраструктури та обстріли Херсонської області.

Деокупація Лівобережжя

Це точно не останній наш прапор на лівому березі Херсону найближчим часом.

— Військова операція з деокупації лівобережної частини Херсонщини й не зупинялась насправді. Вона має певні фази, — пояснює посадовець.

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За його словами, щодня ЗСУ знищують у регіоні військові склади, місця скупчення техніки та центри прийняття рішень ворога. Логістика росіян також постійно під вогневим контролем ЗСУ.

Військові сподіваються, що це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини.

????????ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАПОР НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА

Цей прапор підняди бійці спецпідрозділу «Карлсон» –це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини!

Операція завершилась успіхом,і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців.

Все буде Україна! pic.twitter.com/V0EsHCgHEC — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) December 3, 2022

Безпекова ситуація в Херсонській області

Близько 90% абонентів у Херсоні вже під’єднано до електромереж. Соболевський запевняє, що найближчими днями така ж статистика потішить жителів міста щодо водопостачання.

Також незабаром мають запустити систему опалення. Ремонтні роботи ведуться і в громадах поблизу обласного центра.

Однак посадовець закликає жителів області подумати про тимчасову евакуацію через постійні обстріли росіян.

У нас у середньому кожен день близько 40 обстрілів на добу. Це не тільки Херсон. На жаль, фактично кожен день є постраждалі та загиблі.

— Тому з безпекового питання найкраще рішення зараз — погодитись на добровільну евакуацію, — каже Соболевський.

За даними Генштабу, На Херсонському напрямку за минулу добу росіяни обстріляли з артилерії райони понад 20 населених пунктів вздовж правого берега Дніпра. Окупанти не припиняють вогневого терору херсонців.

Після постійних російських обстрілів, тортур і знущань звільнена частина Херсонської області поступово повертається життя. Дивись, що пережили жителі Високопілля за сім місяців окупації.

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