Люди не виходили з підвалів місяцями: як жив під російською окупацією нині звільнений Давидів Брід

На Південному напрямку село Давидів Брід стало для росіян практично опорним пунктом, тому за нього точились запеклі бої, а за сім місяців окупації у населеному пункті мало що вціліло.

Місцевий фермер Олександр розповідає, як у березні почалась російська навала на Давидів Брід. Тоді він з односельцями стали на захист села.

На в’їзді тепер стоїть сільськогосподарська техніка, яка перекривала шлях окупантам, але колону загарбників було вже не спинити. Вони одразу заселились до школи, дитячого садка, будинку культури та сільради.

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За час окупації росіяни зайняли усі інфраструктурні будівлі, жили по хатах місцевих жителів і нищили усе, що бачили. Місцева жителька Світлана розповідає, що виходити на вулицю люди не наважувались місяцями.

Зараз із понад тисячі жителів в окупації там залишилося трохи більше 70 осіб. Люди кажуть: загарбники розграбували кожну хату. Забирали у місцевих автівки, мотоцикли та велосипеди.

Проте українські військові не давали загарбникам розслабитись, а вже 4 жовтня звільнили село повністю. Та під мінометними обстрілами окупантів звільнений Давидів Брід був ще понад місяць, аж поки українська армія не відігнала ворога на лівий берег Дніпра.

Після жахіть окупації, постійних обстрілів, тортур і знущань у Високопілля на Херсонщині також повертається життя. Люди самотужки ліквідовують наслідки “руського миру”, який тримав сотні місцевих у семимісячному пеклі. Читай, як жило Високопілля під окупацією.

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