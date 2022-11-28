Закопували телефони, щоб тримати зв’язок із ЗСУ — окупанти майже вщент розбили Ольгине на Херсонщині

Зруйновані та побиті майже всі будинки, немає жодних комунікацій — такі наслідки по собі лишили російські окупанти у селі Ольгине на Херсонщині. У цей населений пункт неподалік Високопілля загарбники зайшли 10 березня.

Ще на підході взяли в полон кількох місцевих, які мали проінформувати військових, звідки заїздить колона окупантів. Коли ж з’явились в Ольгиному, то одразу позабирали у людей телефони. Дехто все ж зумів зберегти зв’язок та допомагав українським військовим.

Потрощене й у вирвах. Таке рідне Ольгине побачив Віталій, коли повернувся після визволення села українською армією наприкінці серпня. Ще в березні, коли почув про наближення окупантів, поїхав з товаришами у розвідку.

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Тоді загарбники вбили двох військових, ще п’ять цивільних взяли у полон та вивезли їх аж у Чорнобаївку. Віталій розповідає: їх роздягали та допитували, думали, що коригувальники.

Приставляли до ноги автомати та стріляли холостими патронами, — каже він.

Інший мешканець Ольгиного Микола розповідає про обстріли свого будинку.

— 17 прильотів у двір, стільки ж на город. З гвинтокрила стріляли, гармати, міномета, танка, — ділиться чоловік, який всю окупацію провів у селі.

Коли окупанти забирали у людей телефони, Микола схитрував:

Казав, що вже інші забрали. Ховав його, закопував, щоб не знайшли, — розповідає він.

Заряджав мобільний телефон від генератора у вітряну погоду, щоб загарбники не почули. Так, ризикуючи життям, тримав зв’язок із військовими.

До кінця окупації у селі з населенням 300 осіб залишилось дев’ять. Тому російські військові займали будинки селян та розграбовували їх.

Коли ж ЗСУ дійшли до села, окупанти тікали так, що покидали свою зброю та техніку. В Ольгиному досі немає ні світла, ні газу, людям привозять дрова. Ті, хто виїхали, повертатися не поспішають, адже в селі все побите та розтрощене. До зими готуються 19 мешканців.

Раніше ми розповідали про ситуацію у Херсоні. Ворог обстрілює місто, після того, як втік з нього.

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