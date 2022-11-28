Закапывали телефоны, чтобы держать связь с ВСУ — оккупанты почти полностью разбили Ольгино Херсонской области

Разрушены и разбиты почти все дома, нет никаких коммуникаций — такие последствия оставили российские оккупанты в селе Ольгино Херсонской области. В этот населенный пункт неподалеку от Высокополья захватчики вошли 10 марта.

Еще на подходе взяли в плен нескольких местных, которые должны были проинформировать военных, откуда заезжает колонна оккупантов. Когда же появились в Ольгино, сразу забрали у людей телефоны. Некоторые все же сумели сохранить связь и помогали украинским военным.

Разбитое и в воронках. Такое родное Ольгино увидел Виталий, вернувшись после освобождения села украинской армией в конце августа. Еще в марте, когда услышал о приближении оккупантов, поехал с товарищами в разведку.

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Тогда захватчики убили двух военных, еще пять гражданских взяли в плен и вывезли их в Чернобаевку. Виталий рассказывает: их раздевали и допрашивали, думали, что корректировщики.

Приставляли к ноге автоматы и стреляли холостыми патронами, — говорит он.

Другой житель Ольгино Николай рассказывает об обстрелах своего дома.

— 17 прилетов во двор, столько же на огород. Из вертолета стреляли, пушки, миномета, танка, — делится мужчина, который всю оккупацию провел в селе.

Когда оккупанты забирали у людей телефоны, Николай схитрил:

Говорил, что другие уже забрали. Прятал его, закапывал, чтобы не нашли, — рассказывает он.

Заряжал мобильный телефон от генератора в ветреную погоду, чтобы захватчики не услышали. Так, рискуя жизнью, держал связь с военными.

К концу оккупации в селе с населением 300 человек осталось девять. Поэтому российские военные занимали дома жителей и грабили их.

Когда ВСУ дошли до села, оккупанты бежали так, что оставляли свое оружие и технику. В Ольгино до сих пор нет ни света, ни газа, людям привозят дрова. Выехавшие возвращаться не спешат, ведь в селе все разбито. К зиме готовятся 19 человек.

Ранее мы рассказывали о ситуации в Херсоне. Враг обстреливает город, после того как сбежал из него.

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