Стоят в очередях на выезд из города! Какая ситуация в Херсоне из-за России и как враг уничтожает город

Кілометрові черги з автівок охочих виїхати з Херсона. І з кожним днем їх лише більшає через регулярні ворожі обстріли.

Місцеві жителі розповідають, що минуло всього близько трьох днів, коли росіяни вийшли з міста та одразу ж почали обстрілювати мирне населення.

По центру міста гатять, по житлових будинках — по всьому.

Містяни змушені тікати через те, що російська армія б’є по житлових кварталах Херсона всіма калібрами, скалічуючи та вбиваючи беззахисних мирних людей. Трохи більше ніж за тиждень окупанти вбили 16 херсонців, 35 осіб — поранено.

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Тому волонтери допомагають з евакуацією з потрощених осель літніх людей. Один з благодійників, Віктор Миронов, розповідає, що може так статись, що Херсон стане другим Маріуполем. Тому важливо вивезти якомога більше людей.

Днями у місті вперше після звільнення з’явилося світло. Спочатку заживили критичну інфраструктуру, а нині поступово подають електроенергію в оселі.

Однак цього поки критично не вистачає. Медикам доводиться рятувати людей у суцільній темряві. Водночас із наближенням холодів херсонцям стає дедалі тяжче організовувати свій побут.

Обласна рада Херсонщини організувала безкоштовну евакуацію для містян автобусами. Основні маршрути — Київ, Одеса, Львів, Вінниця. Чимало людей виїжджають і потягами. Лишають все, оскільки втомилися від тероризму російської армії.

Люди побачили, що таке окупація, тому звільнення, прихід України та наших військ вони сприймають як велике щастя. Крім того, на відміну від РФ, коли Україна заходить, вона робить це саме як держава та намагається забезпечити усі необхідні послуги.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю про обстріли Херсона.

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