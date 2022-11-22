Демонстрируют зверское нутро российского империализма: Подоляк об обстрелах Херсона, переговорах и резолюции НАТО

Вчера, 21 ноября, ПА НАТО признала Россию государством-террористом. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал об этом важном решении для Украины, положении дел в освобожденном Херсоне и переговоры.

О деоккупированной территории

Подоляк напомнил одну известную цитату Владимира Зеленского: “Без света или без вас? Без вас!” Именно это сейчас ощущается на освобожденных территориях Херсонской области.

— Люди увидели, что такое оккупация, поэтому освобождение, приход Украины и наших войск они воспринимают как большое счастье.

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Вторая составляющая: в отличие от РФ, когда украинское государство приходит, оно делает это как государство.

То есть, надо обеспечить определенные услуги: коммунальные услуги, привезти продукты, воду, отопление, электричество. Это делается очень быстро, — подчеркнул он.

Советник руководителя Офиса президента также подчеркнул, что россияне заминировали почти все в освобожденном Херсоне. Есть даже мины, которые нельзя обезоружить. Поэтому параллельно идет разминирование и налаживание нормальной жизни.

Он сообщил, что россияне ушли из Херсона, но обстреливают жилые кварталы города.

— Они (россияне — ред.) демонстрируют миру не просто нарушение правил и обычаев ведения войны, а зверское нутро российского империализма. Они уничтожают мирное население, потому что сбежали и понимают, что там 100 тыс. украинских граждан, — рассказал Михаил.

О резолюции ПА НАТО

— Это важный шаг, наши партнеры фиксируют террористическую позицию России. Это не просто информационный повод, для РФ будут ограничения и финансовые, и дополнительные экономические, и репутационные, — подчеркнул Подоляк.

По его словам, это ограничит возможности продвигать бренд Российской Федерации, она не сможет быть спонсором чемпионатов, культурных мероприятий и т.д.

О переговорах

— Российская Федерация не предлагала и не предлагает переговоры.

Она использует это слово в информационной кампании, чтобы зафиксировать оперативную паузу и использовать это для накопления дополнительных ресурсов.

Наши ключевые партнеры это понимают. Они отмечают, что только Украина может предложить переговоры, — объяснил Михаил Подоляк.

Он напомнил о ключевых условиях Украины: РФ должна перестать обстреливать крылатыми ракетами нашу страну и вывести свои войска с территории нашей страны. А затем президент Украины установит условия: репарации, трибунал, границу и т.д. Мы должны юридически зафиксировать итог войны.

Мы уже почти девять месяцев боремся за свободу. За это время Россия придумывала новые крючки своей пропаганды. Ранее мы рассказывали, как россияне пытаются деморализовать украинцев.

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Головне фото: Getty Images