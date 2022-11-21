Хотят нас деморализовать: как противодействовать новой российской пропаганде

Россия разрушает украинскую энергетическую инфраструктуру, а виноватыми в отсутствии света пытается сделать энергетиков и правительство. Это происходит через подконтрольные россиянам Telegram-каналы. Враг подстрекает выходить на акции с требованием включить свет. Читай, как россияне пытаются деморализовать украинцев, в материале.

Как россияне пытаются деморализовать украинцев

Политолог Владимир Фесенко рассказал Яне Брензей о попытках россиян сломать дух украинцев и настроить общество против властей из-за отключения электроэнергии.

Политолог считает, что враг наносит удары по энергетической инфраструктуре, чтобы уменьшить обороноспособность — от моральной до технической. Поэтому таким образом россияне пытаются провести деморализацию.

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Деморализация украинцев, особенно жителей крупных городов, — одна из целей такой спецоперации в военном и политико-психологическом смысле, — объясняет политолог Владимир Фесенко.

Пропаганда в Telegram-каналах действует очень активно в городах, где много русскоязычного населения. Могут работать и “агенты влияния” — распространять определенные настроения и слухи.

Также Россия пытается создать поток эмигрантов в Евросоюз, чтобы взбудоражить европейцев и подтолкнуть Украину к переговорам с Россией.

Но российские стратеги просчитались и здесь, ведь украинцы наоборот — сплачиваются, помогают друг другу и становятся еще более сильными.

У россиян искаженное мышление, заказная социология, и они воспринимают своих граждан как подданных, а стремление к свободе и воле пугает Путина.

Политолог считает, что два Майдана существенно повлияли на войну. Ведь в Кремле видели, что Украина распространяет революционную демократию на Россию, и по сей день считают это угрозой.

Агрессивные методы, которые используют российские военные, являются такими, потому что они сами в них выросли и сформировались. Они являются носителями жестоких практик, которые пытаются принести в Украину.

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