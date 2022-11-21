Украина

Хотят нас деморализовать: как противодействовать новой российской пропаганде

Анастасия Грубрина, редактор сайта 21 ноября 2022, 14:00

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Вибухи у Шевченкове на Харківщині 20 листопада — наслідки обстрілів
Атака на мирное население в Шевченково: оккупанты обстреляли жилой дом в Харьковской области, погибла женщина
0:03:35
Миколаїв
Оккупанты думали, что заберут воду — и нас сломают: что сейчас происходит в Николаеве
Карта бойових дій в Україні
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