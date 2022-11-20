Украина

Будет ли газовый блэкаут? Эксперты объяснили, как работает газовая система в Украине и готова ли к зиме

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 ноября 2022, 15:00
Будет ли газовый блэкаут? Эксперты объяснили, как работает газовая система в Украине и готова ли к зиме

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