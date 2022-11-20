Будет ли газовый блэкаут? Эксперты объяснили, как работает газовая система в Украине и готова ли к зиме

Помимо электрического блэкаута, украинцы переживают, хватит ли газа на отопительный сезон. Эксперты уверяют, что запасов газа у Украины достаточно, поэтому газового блэкаута не будет.

Об этом Фактам ICTV рассказали исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Добыча газа в Украине

По словам Петренко, кроме того, что газ является ключевым элементом в отоплении домов, сейчас Украина использует его и в энергетике. Это нужно для того, чтобы производить свет и тепло, в том числе и в Киеве.

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На этой неделе уже была атака России по газодобывающему объекту Украины. Артём Петренко объяснил, чем это грозит.

— Украина до полномасштабной войны была импортозависимой. Мы потребляли 27-30 млрд кубометров газа в год, а добывали в среднем 20. Около 10 млрд приходилось импортировать из стран Евросоюза, этот газ использовался для нужд экономики и промышленности, коммерческих потребителей, — объясняет он.

Газ, который добывался украинскими компаниями, использовали для отопления. После начала полномасштабного вторжения России в Украину потребление газа снизилось. Это объясняется уничтоженной промышленностью и миграцией населения.

Потенциально, с имеющимися запасами газа в подземке и пополнением ПХГ в последующие месяцы, мы должны пройти зиму без существенных осложнений, — подчеркнул Петренко.

Но если Россия продолжит наносить удары по газодобывающим объектам, то в Украине снизятся показатели добычи газа. Это приведет к тому, что Украине придется закупать газ у стран ЕС. А он стоит гораздо дороже.

Сейчас газ в европейских хабах стоит $1200-1300 за 1000 кубометров, а в Украине $750-800 без НДС.

Артем Петренко отмечает: если Украина станет более импортозависимой, снизятся налоги в государственный и местный бюджет, что плохо для нынешней экономики страны.

Однако потребители не почувствуют разницы, ведь цена на газ для них фиксирована. Также газовые компании продолжают добывать газ там, где это возможно физически.

Газотранспортная система через Украину

Пока Россия транспортирует газ через Украину в ЕС, вероятнее всего, она не будет обстреливать газопроводы и газораспределительные станции.

— С начала весны россияне очень сильно снизили объемы поставок газа в Европу, в частности через украинскую газотранспортную систему.

Полная остановка транзита будет экстраординарной ситуацией для украинской ГТС и приведет к изменению режима ее работы, — рассказывает Петренко.

По его словам, газотранспортная система Украины масштабна по размерам. Она спроектирована как единственный сложный механизм для транспортировки больших объемов природного газа из Сибири в Европу. Но ГТС гибкая. Поэтому даже после остановки транзита и у промышленности, и у населения будет газ.

Даже если россияне будут бить по магистральным или распределительным ветвям, отсутствие газа будет временным и немассовым явлением.

Александр Харченко также рассказывает об устойчивости газотранспортной системы. В частности, по его словам повреждения, полученные на этой неделе, удалось устранить за час.

Он объясняет: магистральные газопроводы строились в советское время по расчету, в частности, и на ведение боевых действий, которых Советский Союз ожидал с западными странами. Поэтому определенная часть инфраструктуры была защищена еще во время строительства и спроектирована так, чтобы переносить боевые действия без значительных повреждений или без них вообще.

Газ — не электричество, его можно накапливать, изолировать, можно переключать пути подачи газа из трубы на трубу. Поэтому больших угроз именно в части газовой инфраструктуры нет, — отметил Харченко.

Но добавил, что на территориях, где ведутся активные боевые действия и есть постоянные обстрелы и минирования, могут возникнуть проблемы. У газовиков там много работы.

Хватит ли газа Украине

По словам Харченко, в Украине достаточное количество газа для отопительного сезона. Но он отмечает: если все будет развиваться по стандартному сценарию — температура, количество атак, потребление газа и т.д.

Украинцы должны помочь стране пройти эти сложные времена. Сейчас следует экономить не только электроэнергию, но и газ.

— Экономить должна не только Украина, экономить будет и Европа, решившая отказаться от российского газа. Я уверен, что Украина справится с этим вызовом. Пережив зиму, мы станем еще сильнее, — подытожил Петренко.

У многих украинцев стоят на кухне электрические плиты, поэтому, чтобы готовить еду при отключении света, они используют туристические баллоны. Раньше мы рассказывали, как правильно пользоваться газовой плиткой в квартире.

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