Чи буде газовий блекаут? Експерти пояснили, як працює газова система в Україні та чи готова до зими

Крім електричного блекауту, українці хвилюються, чи вистачить газу на опалювальний сезон. Експерти запевняють, що запасів газу в України цілком вистачає, тому газового блекауту не буде.

Про це Фактам ICTV розповів виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Видобування газу в Україні

За словами Петренка, крім того, що газ є ключовим елементом в опаленні домівок, зараз Україна використовує його і в енергетиці. Це потрібно для того, щоб виробляти світло й тепло, зокрема і в Києві.

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Цього тижня вже була атака Росії на газовидобувний об’єкт України. Артем Петренко пояснив, чим це загрожує.

— Україна до повномасштабної війни була імпортозалежною, ми споживали 27-30 млрд кубометрів газу на рік, а видобували в середньому 20. Близько 10 млрд доводилося імпортувати з країн Євросоюзу, цей газ використовувався для потреб економіки й промисловості, комерційних споживачів, — пояснює він.

Натомість газ, який видобувався українськими компаніями, використовували для опалення. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну споживання газу зменшилося. Це пояснюється знищеною промисловістю та міграцією населення.

Потенційно, з наявними запасами газу у підземці та поповненням ПСГ у наступні місяці, ми повинні пройти зиму без суттєвих ускладнень, — підкреслив Петренко.

Але якщо Росія продовжить завдавати ударів по газовидобувних об’єктах, то в Україні знизяться показники видобутку газу. Це призведе до того, що Україні доведеться закуповувати газ у країн ЄС. А він коштує значно дорожче.

Зараз газ на європейських хабах коштує $1200-1300 за 1000 кубометрів, а в Україні — $750-800 без ПДВ.

Артем Петренко наголошує: якщо Україна стане більш імпортозалежною, зменшаться податки у державний та місцевий бюджет, що є погано для нинішньої економіки країни.

Проте споживачі не відчують різницю, адже ціна на газ для них є фіксованою. Також газові компанії продовжують добувати газ там, де це фізично можливо.

Газотранспортна система через Україну

Поки Росія транспортує газ через Україну до ЄС, найімовірніше, вона не буде обстрілювати газопроводи та газорозподільчі станції.

— З початку весни росіяни дуже сильно знизили обсяги постачання газу в Європу, зокрема через українську газотранспортну систему.

Повна зупинка транзиту буде екстраординарною ситуацією для української ГТС і призведе до зміни режиму її роботи, — розповідає Петренко.

За його словами, газотранспортна система України є масштабною за розмірами. Вона спроектована як єдиний складний механізм для транспортування великих обсягів природного газу з Сибіру до Європи. Але ГТС гнучка. Тому навіть після зупинки транзиту і в промисловості, і в населення буде газ.

Навіть якщо росіяни битимуть по магістральних чи розподільчих гілках, відсутність газу буде тимчасовим і немасовим явищем.

Олександр Харченко також розповідає про стійкість газотранспортної системи. Він сказав, що пошкодження, які відбулися цього тижня, вдалося усунути за годину.

Він пояснює: магістральні газогони будувалися за радянських часів із розрахунку, зокрема, і на ведення бойових дій, яких Радянський Союз очікував з боку західних країн. Тож певна частина інфраструктури була захищена ще під час будівництва і спроектована так, щоб переносити бойові дії без значних ушкоджень або ж без них взагалі.

Газ — не електрика, його можна накопичувати, ізольовувати, можна перемикати шляхи подачі газу з труби на трубу. Тому великих загроз саме в частині газової інфраструктури немає, — зазначив Харченко.

Але додав, що на територіях, де ведуться активні бойові дії і є постійні обстріли та мінування, можуть бути проблеми. Газовики мають там багато роботи.

Чи вистачить газу Україні

За словами Харченка, в Україні достатня кількість газу для проходження опалювального сезону. Але він наголошує: це у випадку, якщо все розвиватиметься за стандартним сценарієм — температура, кількість атак, споживання газу тощо.

Українці мають допомогти країні пройти ці складні часи. Зараз варто економити не тільки електроенергію, а й газ.

— Економити має не тільки Україна, економити буде і Європа, яка вирішила відмовитися від російського газу. Я впевнений, що Україна впорається і з цим викликом. Переживши зиму, ми станемо ще сильнішими, — підсумував Петренко.

У багатьох українців стоять на кухні електричні плити, тому щоб готувати їсти під час відключення світла, вони використовують туристичні балони. Раніше ми розповідали, як правильно користуватися газовою плиткою в квартирі.

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