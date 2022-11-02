Як обігріти квартиру без газу та електрики: швидкі способи

Через те що Росія обстрілює енергетичні об’єкти, багато українців думають над тим, як обігріти квартиру без газу та електрики у воєнний час.

Зберігай корисні поради, як обігріти квартиру без газу та електрики просто зараз.

Як обігріти квартиру без газу та електрики: скористайся свічковим обігрівачем

Свічковим обігрівачем можна зігріти невеликий простір.

Зараз також дивляться

Він виглядає досить дивно, але саме він може виявитися незамінним у разі відключення світла.

Щоб зробити такий обігрівач, дотримуйся інструкції:

Візьми три горщики різного діаметра.

Вклади їх один в інший.

З’єднай довгою металевою гайкою (на неї ще потрібно нанизати шайби та гайки).

Постав під горщик цеглу, а зверху — свічку.

Запали її та насолоджуйся теплом.

Потрібно розуміти, що горщики з глини не надто теплопровідні.

Якщо хочеш підвищити температуру у будинку, використовуй горщики з металу.

Для цього візьми бляшанки з-під котячого корму чи сипучих продуктів.

Як обігріти квартиру міні-обігрівачем із чайних свічок

Міні-обігрівач можна зробити в домашніх умовах із того, що є під рукою. Звісно, ​​в будинку мають бути для цього свічки.

Візьми три бляшанки (одна велика і дві менші).

Також знадобляться обрізки жерсті. Ножицями наріж жерсть на смужки.

З маленької банки виріж піддон.

Із бляшаної смужки зроби тримач для свічки (підставку). Встав його в піддон.

Після цього свічку закріпи у тримач.

До другої маленької баночки зроби ніжки (з жерсті) і закріпи їх цвяхами.

Довжина ніжок має бути 12 см.

Вставляй банку в іншу банку.

Підлий воду в піддон (для того, щоб він не нагрівався).

Накрий свічку іншою банкою.

Такий обігрівач зігріватиме кімнату протягом кількох годин.

Як опалити квартиру без газу та електрики: скористайся газовим пальником

Багато хто вже зараз замовляє для важкої зими туристичні газові пальники з балоном. Вони відмінно підходять для приготування їжі, підігріву води та чаю.

Газовий пальник можна ставити прямо в кімнаті.

Він добре обігріває невелику площу, але з ним треба пильнувати.

Про всяк випадок разом з пальником купи вогнегасник (порошковий), адже якщо ним користуватися неправильно, можна спалити квартиру та обпектися.

Як зігріти квартиру спиртівкою

Візьми банку з-під згущеного молока з кришкою (або будь-яку іншу залізну банку).

Познач на ній смугу, відступивши від верхівки на третину.

Просвердли в ній отвір, проколи шилом отвори смугою.

Залий у банку спирт та закрий кришку.

Спиртівку потрібно ставити на поверхню, яка не горітиме (головне, не на дерев’яний стіл), і струси її так, щоб спирт через отвори трохи облив банку зовні.

Підпали спирт зовні і чекай, поки він вигорить.

Після цього можна грітися.

Як обігріти квартиру без газу та електрики

Якщо в квартирі не було тепла кілька днів, розпали багаття у дворі. На нього можна поставити каміння і занести його в будинок (за допомогою залізного відра чи тазу).

Каміння добре віддаватиме тепло і грітиме приміщення.

Якщо у квартирі холодно, перебувай із сім’єю у найменшій кімнаті.

Якщо вас багато, а зима очікується важка, купи кілька пухових спальних мішків. Щоб утеплити підлогу, дістань (або придбай) теплий килим.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо не стане світла. Як підготуватися до перебоїв з електрикою.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!