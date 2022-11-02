Як обігріти квартиру без газу та електрики: швидкі способи

Через те що Росія обстрілює енергетичні об’єкти, багато українців думають над тим, як обігріти квартиру без газу та електрики у воєнний час.
Зберігай корисні поради, як обігріти квартиру без газу та електрики просто зараз.
Свічковим обігрівачем можна зігріти невеликий простір.
Він виглядає досить дивно, але саме він може виявитися незамінним у разі відключення світла.
Він виглядає досить дивно, але саме він може виявитися незамінним у разі відключення світла.
Щоб зробити такий обігрівач, дотримуйся інструкції:
Потрібно розуміти, що горщики з глини не надто теплопровідні.
Якщо хочеш підвищити температуру у будинку, використовуй горщики з металу.
Якщо хочеш підвищити температуру у будинку, використовуй горщики з металу.
Для цього візьми бляшанки з-під котячого корму чи сипучих продуктів.
Міні-обігрівач можна зробити в домашніх умовах із того, що є під рукою. Звісно, в будинку мають бути для цього свічки.
Багато хто вже зараз замовляє для важкої зими туристичні газові пальники з балоном. Вони відмінно підходять для приготування їжі, підігріву води та чаю.
Газовий пальник можна ставити прямо в кімнаті.
Газовий пальник можна ставити прямо в кімнаті.
Він добре обігріває невелику площу, але з ним треба пильнувати.
Про всяк випадок разом з пальником купи вогнегасник (порошковий), адже якщо ним користуватися неправильно, можна спалити квартиру та обпектися.
Якщо в квартирі не було тепла кілька днів, розпали багаття у дворі. На нього можна поставити каміння і занести його в будинок (за допомогою залізного відра чи тазу).
Каміння добре віддаватиме тепло і грітиме приміщення.
Каміння добре віддаватиме тепло і грітиме приміщення.
Якщо у квартирі холодно, перебувай із сім’єю у найменшій кімнаті.
Якщо вас багато, а зима очікується важка, купи кілька пухових спальних мішків. Щоб утеплити підлогу, дістань (або придбай) теплий килим.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо не стане світла. Як підготуватися до перебоїв з електрикою.
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