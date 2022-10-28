Пуховий чи синтепоновий? Як обрати спальний мішок — поради для військових та цивільних

Готуватися до зими варто було заздалегідь. Але зараз ще не пізно подумати про своє тепло під час цьогорічних холодів. Ми уже говорили про вибір електрообігрівача, а сьогодні згадаємо про ще один метод обігріву, яким користуються туристи в горах — спальники.
Вибираючи спальник, не варто ловитися на рекламні гачки, переконаний експерт та засновник одного з туристичних клубів Тарас Жовтий.
— Ці спальники описують як класні та теплі, на “потрійному синтепоні й флісі”, з температурою комфорту до -35 °C і ціною приблизно 2000 грн.
Але в такому спальнику можна дуба дати від холоду навіть за температури 0 °C, — пояснює експерт.
Але в такому спальнику можна дуба дати від холоду навіть за температури 0 °C, — пояснює експерт.
Вибір спальника також залежить від того, де його мають використовувати. Туристичні спальники відрізняються від військових за формою, замками та матеріалом. Але є кілька основних моментів, які потрібно враховувати при виборі спальника для будь-яких потреб.
Є два види спальних мішків за матеріалами: пухові та з синтетичним наповнювачем.
За словами експерта, тактичні спальники мають здебільшого однакові характеристики:
ціна — близько 2000 грн;
утеплювач — синтепон і фліс;
зовнішній матеріал — “міцний”, зазвичай без детальної інформації;
температура комфорту — -35 °C;
розмір — на зріст до 2 м;
ширина — до 1 м.
Unsplash
— Стійкість до холодів залежить не лише від матеріалу, а й від наповнювача, — пояснює Тарас Жовтий. — Найтеплішим матеріалом є пух, але він також буває різним: потрібно дивитися, щоб у характеристиці вказували, який саме пух використали, та коефіцієнт заповнення спальника пухом.
Наприклад, 600+ чи 800. Чим цифра вища, тим вищі теплоізоляційні властивості пуху.
Наприклад, 600+ чи 800. Чим цифра вища, тим вищі теплоізоляційні властивості пуху.
А ось щодо морозів, які може перенести спальник — питання ще те. Експерт каже, що зазначені -35 °C може витримати спальник не за 2000 грн, а за 40-50 тисяч.
— Якщо можемо знизити крайню межу комфорту в спальнику, наприклад, до -12 °C, то пуховий коштуватиме суттєво дешевше — в межах 15 000–20 000 грн.
Також варто звернути увагу на вагу спальника: чим він легший — тим кращий пух усередині.
Також варто звернути увагу на вагу спальника: чим він легший — тим кращий пух усередині.
Якщо спальник легкий, значить у ньому тонка обшивка — всю вагу займає саме наповнювач; за формою такі спальники мають звужуватися до ніг, а не мати форму прямокутника.
— Тобто ми розуміємо, що дешеві спальники — це дешевий пух, а значить — збільшення ваги, — висновує експерт.
За словами Тараса, саме такі спальники найчастіше використовують у військових реаліях. Але найдешевшим і, відповідно — найгіршим наповнювачем спальника є звичайний синтепон.
— Також існує кілька варіантів “технічно просунутого” синтепону — холофайбер, холофкор, прімальофт та інші. Це утеплювачі, у яких волокна синтепону — не просто ниточками, а трубочками, спіральками тощо. Усі ці варіанти суттєво кращі. Деякі навіть наближаються до пуху за термостійкістю, — пояснює експерт.
Проти пухового спальник на технічному синтетичному утеплювачі буде дешевшим та важчим, але непоганим.
Проти пухового спальник на технічному синтетичному утеплювачі буде дешевшим та важчим, але непоганим.
Вибираючи такий спальник, також варто звернути увагу на його форму — “кокон” буде найкращим. І важливо, щоб облицювання спальника було тонким. Тоді є вірогідність, що кількість наповнювача там більша.
Pixabay
Експерт зазначає, що тоді доведеться пожертвувати іншими опціями: дешевий спальник може бути теплим, якщо він об’ємний та важкий.
— Краще обирати щось середнє у ціні та підшукати найкращі характеристики для такої цінової категорії, бо не всім військовим потрібно брати спальник за 50 тис. грн, — радить експерт.
Цивільним людям також не завжди потрібні спальники для того, щоб ночувати у холод. Читай, як обігріти квартиру без електрики та опалення — раніше ми давали тобі кілька порад.
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