Пуховий чи синтепоновий? Як обрати спальний мішок — поради для військових та цивільних

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Жовтня 2022, 12:00
Як вибрати спальник
Фото: Pixabay

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