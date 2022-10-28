Пуховий чи синтепоновий? Як обрати спальний мішок — поради для військових та цивільних

Готуватися до зими варто було заздалегідь. Але зараз ще не пізно подумати про своє тепло під час цьогорічних холодів. Ми уже говорили про вибір електрообігрівача, а сьогодні згадаємо про ще один метод обігріву, яким користуються туристи в горах — спальники.

Вибираючи спальник, не варто ловитися на рекламні гачки, переконаний експерт та засновник одного з туристичних клубів Тарас Жовтий.

— Ці спальники описують як класні та теплі, на “потрійному синтепоні й флісі”, з температурою комфорту до -35 °C і ціною приблизно 2000 грн.

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Але в такому спальнику можна дуба дати від холоду навіть за температури 0 °C, — пояснює експерт.

Як вибрати спальний мішок

Вибір спальника також залежить від того, де його мають використовувати. Туристичні спальники відрізняються від військових за формою, замками та матеріалом. Але є кілька основних моментів, які потрібно враховувати при виборі спальника для будь-яких потреб.

Є два види спальних мішків за матеріалами: пухові та з синтетичним наповнювачем.

Пухові спальники: переваги й недоліки

За словами експерта, тактичні спальники мають здебільшого однакові характеристики:

ціна — близько 2000 грн;

вага — 1,5-2 кг;

утеплювач — синтепон і фліс;

зовнішній матеріал — “міцний”, зазвичай без детальної інформації;

температура комфорту — -35 °C;

розмір — на зріст до 2 м;

ширина — до 1 м.

— Стійкість до холодів залежить не лише від матеріалу, а й від наповнювача, — пояснює Тарас Жовтий. — Найтеплішим матеріалом є пух, але він також буває різним: потрібно дивитися, щоб у характеристиці вказували, який саме пух використали, та коефіцієнт заповнення спальника пухом.

Наприклад, 600+ чи 800. Чим цифра вища, тим вищі теплоізоляційні властивості пуху.

А ось щодо морозів, які може перенести спальник — питання ще те. Експерт каже, що зазначені -35 °C може витримати спальник не за 2000 грн, а за 40-50 тисяч.

— Якщо можемо знизити крайню межу комфорту в спальнику, наприклад, до -12 °C, то пуховий коштуватиме суттєво дешевше — в межах 15 000–20 000 грн.

Також варто звернути увагу на вагу спальника: чим він легший — тим кращий пух усередині.

Якщо спальник легкий, значить у ньому тонка обшивка — всю вагу займає саме наповнювач; за формою такі спальники мають звужуватися до ніг, а не мати форму прямокутника.

— Тобто ми розуміємо, що дешеві спальники — це дешевий пух, а значить — збільшення ваги, — висновує експерт.

Спальники із синтетичним наповнювачем: переваги й недоліки

За словами Тараса, саме такі спальники найчастіше використовують у військових реаліях. Але найдешевшим і, відповідно — найгіршим наповнювачем спальника є звичайний синтепон.

— Також існує кілька варіантів “технічно просунутого” синтепону — холофайбер, холофкор, прімальофт та інші. Це утеплювачі, у яких волокна синтепону — не просто ниточками, а трубочками, спіральками тощо. Усі ці варіанти суттєво кращі. Деякі навіть наближаються до пуху за термостійкістю, — пояснює експерт.

Проти пухового спальник на технічному синтетичному утеплювачі буде дешевшим та важчим, але непоганим.

Вибираючи такий спальник, також варто звернути увагу на його форму — “кокон” буде найкращим. І важливо, щоб облицювання спальника було тонким. Тоді є вірогідність, що кількість наповнювача там більша.

Дешевий і теплий: чи можливо таке?

Експерт зазначає, що тоді доведеться пожертвувати іншими опціями: дешевий спальник може бути теплим, якщо він об’ємний та важкий.

— Краще обирати щось середнє у ціні та підшукати найкращі характеристики для такої цінової категорії, бо не всім військовим потрібно брати спальник за 50 тис. грн, — радить експерт.

Цивільним людям також не завжди потрібні спальники для того, щоб ночувати у холод. Читай, як обігріти квартиру без електрики та опалення — раніше ми давали тобі кілька порад.

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