Пуховой или синтепоновый? Как выбрать спальный мешок — советы для военных и гражданских

Готовиться к зиме нужно было заранее. Но сейчас еще не поздно подумать о своем тепле во время холодов этого года. Мы уже говорили о выборе электрообогревателя, а сегодня вспомним еще один метод обогрева, которым пользуются туристы в горах — спальники.

При выборе спальника не стоит вестись на рекламные крючки, уверен руководитель одного из туристических клубов Тарас Желтый.

— Эти спальники описывают как классные и теплые, на “тройном синтепоне и флисе”, с температурой комфорта до -35 °C и ценой примерно 2000 грн.

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Но в таком спальнике можно дуба дать от холода даже при температуре 0 °C, — объясняет эксперт.

Как выбрать спальный мешок

Выбор спальника также зависит от того, где его нужно использовать. Туристические спальники отличаются от военных по форме, замкам и материалам. Но есть несколько важных моментов, которые необходимо учесть при выборе спальника на все случаи жизни.

Есть два вида спальных мешков по материалам: пуховые и с синтетическим наполнителем.

Пуховые спальники: преимущества и недостатки

По словам эксперта, тактические спальники имеют в основном одинаковые характеристики.

цена — около 2000 грн;

вес — 1,5-2 кг;

утеплитель — синтепон и флис;

внешний материал — “прочный”, обычно без подробной информации;

температура комфорта — до -35 °C;

размер — на рост до 2 м;

ширина — до 1 м.

— Устойчивость к холодам зависит не только от материала, но и от наполнителя, — объясняет Тарас Желтый. — Самым теплым материалом является пух, но он тоже бывает разным: нужно смотреть, чтобы в характеристике указывали, какой именно пух использовали, и коэффициент заполнения спальника пухом.

Например, 600+ или 800. Чем цифра выше, тем выше теплоизоляционные свойства пуха.

А вот насчет морозов, которые может выдержать спальник, — вопрос еще тот. Эксперт говорит, что указанные -35 °C могут выдержать спальники не за 2000 грн, а за 40-50 тысяч.

— Если можем снизить крайний предел комфорта в спальнике, например до -12 °C, то пуховой будет стоить существенно дешевле — в пределах 15 000–20 000 грн.

Также стоит обратить внимание на вес спальника: чем он легче — тем лучше пух внутри.

Если спальник легкий, значит в нем тонкая обшивка — весь вес занимает именно наполнитель; по форме такие спальники должны сужаться к ногам, а не иметь форму прямоугольника.

— То есть мы понимаем, что дешевые спальники — это дешевый пух, а значит увеличение веса, — заключает эксперт.

Спальники с синтетическим наполнителем: преимущества и недостатки

По словам Тараса, именно такие спальники чаще всего используются в военных реалиях. Но самым дешевым и, соответственно, самым плохим наполнителем спальника является обычный синтепон.

— Также существует несколько вариантов “технически продвинутого” синтепона — холлофайбер, холлофкор, прималофт и другие. Это утеплители, у которых волокна синтепона не просто ниточками, а трубочками, спиральками и т.д. Все эти варианты существенно лучше. Некоторые даже приближаются к пуху по термостойкости, — объясняет эксперт.

По сравнению с пуховым, спальник на техническом синтетическом утеплителе будет более дешевым и тяжелым, но неплохим.

При выборе такого спальника также стоит обратить внимание на его форму — “кокон” будет самым лучшим. И важно, чтобы облицовка спальника была тонкой — тогда есть вероятность, что количество наполнителя там больше.

Дешевый и теплый: возможно ли такое?

Эксперт отмечает, что тогда придется пожертвовать другими опциями: дешевый спальник может быть теплым, если он объемный и тяжелый.

— Лучше выбирать что-то среднее в цене и подыскать лучшие характеристики для такой ценовой категории, потому что не всем военным нужно брать спальник за 50 тыс. грн, — советует эксперт.

Гражданским тоже не всегда нужны спальники, чтобы ночевать в холод. Читай, как обогреть квартиру без электричества и отопления — ранее мы давали тебе несколько советов.

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