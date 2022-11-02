Как обогреть квартиру без газа и электричества: быстрые способы

Из-за того, что Россия обстреливает энергетические объекты, многие украинцы задаются вопросом: как отопить квартиру без газа и электричества в военное время?

Сохраняй полезные советы, как обогреть квартиру без газа и электричества прямо сейчас.

Как обогреть квартиру без газа и электричества: воспользуйся свечным обогревателем

Свечным обогревателем можно согреть небольшое пространство.

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Он выглядит довольно странно, но именно он может оказаться незаменимым при отключении света.

Чтобы сделать такой обогреватель, следуй инструкции:

Возьми три горшка разного диаметра.

Вложи их один в другой.

Соедини их длинным металлическим болтом (на него еще нужно нанизать шайбы и гайки).

Поставь под горшок кирпичь, а сверху него — свечу.

Зажги ее и наслаждайся теплом.

Нужно понимать, что горшки из глины не очень теплопроводны.

Если хочешь повысить температуру в доме, используй горшки из металла.

Для этого возьми консервные банки из-под кошачьего корма или сыпучих продуктов.

Как обогреть квартиру мини-обогревателем из чайных свечей

Мини-обогреватель можно сделать в домашних условиях из того, что есть под рукой. Конечно, в доме должны для этого быть свечи.

Возьми три банки из-под консерв (одна большая и две поменьше).

Также нужны будут обрезки жести. Ножницами нарежь жесть на полоски.

Из маленькой банки вырежь поддон.

Из жестяной полоски сделай держатель для свечи (подставку). Вставь его в поддон.

После этого свечу закрепи в держатель.

Ко второй маленькой баночке сделай ножки (из жести) и закрепи их гвоздями.

Длина ножек должна быть 12 см.

Вставляй банку в банку.

Подлей воду в поддон (для того чтобы он не нагревался).

Накрой свечу другими банками.

Такой обогреватель будет согревать комнату на протяжении нескольких часов.

Как отопить квартиру без газа и электричества: воспользуйся газовой горелкой

Многие уже заказывают для тяжелой зимы туристические газовые горелки с баллоном. Они отлично подойдут для приготовления пищи, подогрева воды и чая.

Газовую горелку можно ставить прямо в комнате.

Она хорошо обогревает небольшую площадь. Но с ней нужно быть осторожным(-ой).

На всякий случай вместе с горелкой купи огнетушитель (порошковый), ведь если ею пользоваться неправильно, можно устроить пожар в квартире и здорово обжечься.

Как отопить квартиру спиртовкой

Возьми банку из-под сгущенки с крышкой (или любую другую железную банку).

Отметь на ней полосу, отступив от верхушки на треть.

Просверли в ней отверстие, проколи шилом отверстия по полосе.

Залей в банку спирт и закрой крышку.

Спиртовку нужно ставить на поверхность, которая не будет гореть (гланое, не деревянный стол), и встряхни ее так, чтобы спирт через отверстия немного облил банку снаружи.

Подожги спирт снаружи и жди, пока он выгорит.

После этого можно греться.

Как обогреть квартиру без газа и электричества

Если в квартире не было тепла несколько дней, разожги костер во дворе. На него можно поставить камни и внести их в дом (с помощью железного ведра или таза).

Камни будут хорошо отдавать тепло и греть помещение.

Если в квартире холодно, лучше находится в самой маленькой комнате. Если вас много, а зима ожидается тяжелой, купи несколько пуховых спальных мешков.

Чтобы утеплить пол, достань (или купи) теплый ковер.

Ранее мы рассказывали, что делать, если нет света. Как подготовиться к перебоям с электричеством.

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