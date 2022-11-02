Как обогреть квартиру без газа и электричества: быстрые способы

Из-за того, что Россия обстреливает энергетические объекты, многие украинцы задаются вопросом: как отопить квартиру без газа и электричества в военное время?
Сохраняй полезные советы, как обогреть квартиру без газа и электричества прямо сейчас.
Свечным обогревателем можно согреть небольшое пространство.
Он выглядит довольно странно, но именно он может оказаться незаменимым при отключении света.
Он выглядит довольно странно, но именно он может оказаться незаменимым при отключении света.
Чтобы сделать такой обогреватель, следуй инструкции:
Нужно понимать, что горшки из глины не очень теплопроводны.
Если хочешь повысить температуру в доме, используй горшки из металла.
Если хочешь повысить температуру в доме, используй горшки из металла.
Для этого возьми консервные банки из-под кошачьего корма или сыпучих продуктов.
Мини-обогреватель можно сделать в домашних условиях из того, что есть под рукой. Конечно, в доме должны для этого быть свечи.
Многие уже заказывают для тяжелой зимы туристические газовые горелки с баллоном. Они отлично подойдут для приготовления пищи, подогрева воды и чая.
Газовую горелку можно ставить прямо в комнате.
Газовую горелку можно ставить прямо в комнате.
Она хорошо обогревает небольшую площадь. Но с ней нужно быть осторожным(-ой).
На всякий случай вместе с горелкой купи огнетушитель (порошковый), ведь если ею пользоваться неправильно, можно устроить пожар в квартире и здорово обжечься.
Если в квартире не было тепла несколько дней, разожги костер во дворе. На него можно поставить камни и внести их в дом (с помощью железного ведра или таза).
Камни будут хорошо отдавать тепло и греть помещение.
Камни будут хорошо отдавать тепло и греть помещение.
Если в квартире холодно, лучше находится в самой маленькой комнате. Если вас много, а зима ожидается тяжелой, купи несколько пуховых спальных мешков.
Чтобы утеплить пол, достань (или купи) теплый ковер.
Ранее мы рассказывали, что делать, если нет света. Как подготовиться к перебоям с электричеством.
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