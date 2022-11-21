Хочуть нас деморалізувати: як протидіяти новій російській пропаганді

Росія руйнує українську енергетичну інфраструктуру, а винними у відсутності світла намагається зробити енергетиків та уряд. Це відбувається через підконтрольні росіянам Telegram-канали. Ворог підбурює виходити на акції з вимогою увімкнути світло. Читай, як росіяни намагаються деморалізувати українців, у матеріалі.

Як росіяни намагаються деморалізувати українців

Політолог Володимир Фесенко розповів Яні Брензей про спроби росіян зламати дух українців та налаштувати суспільство проти влади через відключення електроенергії.

Політолог вважає, що ворог завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, щоб зменшити обороноздатність — від моральної до технічної. Тому у такий спосіб росіяни намагаються провести деморалізацію.

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Деморалізація українців, особливо мешканців великих міст, — одна з цілей такої спецоперації у воєнному та політико-психологічному сенсі, — пояснює політолог Володимир Фесенко.

Пропаганда в Telegram-каналах діє дуже активно в містах, де побутує російськомовне населення. Можуть працювати й “агенти впливу” — розповсюджувати певні настрої та чутки.

Також Росія намагається створити потік емігрантів в Євросоюз, щоб збурити європейців і підштовхнути Україну до переговорів з Росією.

Але російські стратеги прорахувалися і тут, адже українці навпаки — гуртуються, допомагають одне одному і стають ще більш незламними.

У росіян викривлене мислення, замовна соціологія, і вони сприймають своїх громадян як підданих, а прагнення свободи і волі лякає Путіна.

Політолог вважає, що два Майдани суттєво вплинули на війну. Адже в Кремлі бачили, що Україна розповсюджує революційну демократію на Росію, і досі вважають це загрозою.

Агресивні методи, які використовують російські військові, є такими, бо вони самі в них виросли і сформувалися. Вони є носіями жорстоких практик, які намагаються принести в Україну.

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