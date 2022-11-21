Україна

Хочуть нас деморалізувати: як протидіяти новій російській пропаганді

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 21 Листопада 2022, 14:00

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Атака на мирне населення у Шевченковому: окупанти обстріляли житловий будинок на Харківщині, загинула жінка
0:03:35
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Окупанти думали, що заберуть воду — і нас зламають: що відбувається у Миколаєві
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