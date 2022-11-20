Годин без світла поменшає? Енергетики пояснили, чи зміниться графік відключення електроенергії

Росія продовжує завдавати навмисних ударів по енергооб’єктах України. Проте нашим енергетикам вдається відновити живлення на критичних об’єктах. CEO Yasno Сергій Коваленко повідомив у своєму Facebook, що в Києві можуть зменшити час відключення світла.

— У Києві діють стабілізаційні відключення. Причому обмеження лише 166 МВт.

Це означає, що відключати світло можуть лише один раз на день замість двох-трьох або на меншу кількість годин, — пояснив він.

Проте наголосив, що треба бути готовими до всього як морально, так і організаційно.

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— Ми в YASNO віримо у ЗСУ, у ППО, у героїчних наших енергетиків. Радимо не включати обігрівачі, запастися теплими шкарпетками й павербанками. Ми нікуди не їдемо і нікого до цього не закликаємо, — написав він.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час телемарафону зауважив, що повне відновлення енергомережі в Україні до завершення повномасштабної війни неможливе. Проте він теж передбачає, що кількість годин планових відключень може зменшитися.

Наше завдання — зменшити їх, щоб вони були не чотири-шість годин, а одну-дві. Щоб в якісь дні взагалі не було відключень, вихідними чи вночі, — розповів Сахарук.

За його словами, енергетики відновлюють інфраструктуру після кожного обстрілу й продовжуватимуть це робити.

— Від швидкості, з якою ми будемо відновлюватись до максимально можливого рівня, залежить, чи буде повний блекаут, — зазначив він.

Зараз українці купують павербанки та ліхтарики на батарейках. Проте всі пристрої не вічні й потребують правильного догляду. Раніше ми розповідали, як подовжити життя павербанка.

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