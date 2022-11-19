Чи можливий блекаут в Україні — ситуація з електропостачанням у регіонах

Росіяни хочуть залякати та знесилити українців темрявою. Багатьох турбує питання, чи можливий блекаут в Україні та яка загалом ситуація з національною електромережею.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі інформаційного телемарафону пояснив, чи є шанси в такого сценарію та у яких областях найбільше проблем з електропостачанням.

Чи можливий блекаут в Україні

Блекаут — це мрія окупантів, яку вони намагаються реалізуватися протягом більше як місяця, але ця мрія ніколи не здійсниться, — зазначив Сахарук.

Він додав, що для уникнення такого сценарію Україна посилює свою ППО, а енергетики безперервно працюють на відновлення мережі. Утім ситуація все ще залишається “надто складною”.

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За словами голови ДТЕК, теоретично блекаут може статись. Проте якщо систему зможуть увімкнути впродовж наступних шести годин, то це ще не найгірший розвиток подій.

Блекаут можливий внаслідок значної руйнації як генерації, так і підстанцій. Утім якщо ремонтувати мережі після обстрілу вчасно, то ймовірність такої ситуації буде низькою.

За даними ДТЕК, нині в Україні пошкоджено шість електростанцій, на відновлення яких потрібно 900 елементів обладнання. Для ремонтування мереж необхідно 9 000 елементів обладнання.

При цьому закупити частини для електростанцій складніше й вони в сотні разів дорожче, ніж елементи мереж.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на спільному брифінгу з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом заявив, що Україні необхідна додаткова підтримка західних партнерів у постачанні обладнання для відновлення мереж, закупівлі газу та загалом допомозі енергетичному сектору нашої держави.

Тільки протягом 15 листопада Росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу, — повідомив Шмигаль.

Ситуація зі світлом по регіонах

Сахарук розповів, що наразі найскладніша ситуація в Херсоні. Там електроенергія відсутня взагалі.

Зараз там усім світом працюємо, допомагаємо місцевій громаді відновити світло, — поділився виконавчий директор ДТЕК.

Також ситуація складна в прифронтових регіонах:

Запоріжжі;

Харкові;

Чернігові;

Сумах.

Ці області росіяни постійно обстрілюють та знеструмлюють.

Дуже багато вимкнень у Києві та області, бо тут шалений дефіцит виникає через мережеві обмеження. Особливо Київ сьогодні страждає багато, бо, крім погодинних відключень, ще йдуть аварійні відключення, — підкреслив Сахарук.

А остання масована атака росіян на енергосистему України призвела до чергових вимкнень світла. Найбільше постраждали Вінницька, Львівська та Тернопільська області.

Нагадаємо, вибухи в Україні 15 листопада лунали в багатьох регіонах. Тоді окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі міст. Читай про це детальніше.

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