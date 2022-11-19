Возможен ли блэкаут в Украине — ситуация с электроснабжением в регионах

Россияне хотят запугать и обессилить украинцев темнотой. Многих беспокоит вопрос, возможен ли блэкаут в Украине и какая ситуация с национальной электросетью.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире информационного телемарафона объяснил, есть ли шансы у такого сценария и в каких областях больше всего проблем с электроснабжением.

Возможен блэкаут в Украине

Блэкаут — это мечта оккупантов, которую они пытаются реализоваться в течение более месяца, но эта мечта никогда не осуществится, — отметил Сахарук.

Он добавил, что во избежание такого сценария Украина усиливает свою ПВО, а энергетики непрерывно работают на восстановление сети. Впрочем, ситуация все еще остается “слишком сложной”.

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По словам главы ДТЭК, теоретически блэкаут может произойти. Однако если систему смогут включить в течение следующих шести часов, то это еще не самое плохое развитие событий.

Блэкаут возможен в результате значительного разрушения как генерации, так и подстанций. Впрочем, если ремонтировать сети после обстрела вовремя, то вероятность такой ситуации будет низкой.

По данным ДТЭК, в настоящее время в Украине повреждены шесть электростанций, на восстановление которых требуется 900 элементов оборудования. Для ремонта сетей необходимо 9000 элементов оборудования.

При этом закупить части для электростанций сложнее и они в сотни раз дороже элементов сетей.

Премьер-министр Денис Шмигаль на совместном брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что Украине необходима дополнительная поддержка западных партнеров в поставке оборудования для восстановления сетей, закупки газа и в целом помощи энергетическому сектору нашего государства.

Только в течение 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя, — сообщил Шмигаль.

Ситуация со светом по регионам

Сахарук рассказал, что сейчас самая сложная ситуация в Херсоне. Там электроэнергия вообще отсутствует.

Сейчас там всем миром работаем, помогаем местному сообществу восстановить свет, — поделился исполнительный директор ДТЭК.

Также ситуация сложная в прифронтовых регионах:

Запорожье;

Харькове;

Чернигове;

Сумах.

Эти области россияне постоянно обстреливают и обесточивают.

Очень много отключений в Киеве и области, потому что бешеный дефицит возникает из-за сетевых ограничений.

Особенно Киев сегодня страдает много, потому что, кроме почасовых отключений, еще идут аварийные отключения, — подчеркнул Сахарук.

А последняя массированная атака россиян на энергосистему Украины привела к очередным отключениям света. Больше всего пострадали Винницкая, Львовская и Тернопольская области.

Напомним, взрывы в Украине 15 ноября раздавались во многих регионах. Тогда оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре городов. Читай об этом подробнее.

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