Він не вічний, але може прослужити довго — як подовжити життя повербанка

Попит на повербанки, батарейки та акумулятори в Україні значно зріс. У зв’язку з відключеннями електроенергії, люди скуповують їх, щоб можна було підзарядити телефон чи увімкнути лампу / гірлянди на батарейках.

Проте повербанки можуть швидко псуватися, зарядні пристрої перестають бути ефективними. У Центрі управління відходами пояснили, як подовжити життя повербанка та куди його здавати на утилізацію.

Як подовжити життя повербанка

Повербанк, як і всі електронні прилади, потребує правильного догляду. Ці пристрої можуть мати два типи елементів живлення — літій-іонні (Li-Ion) та літій-полімерні (Li-Pol).

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Зазвичай повербанки розраховані на 500-1000 циклів перезаряджання та можуть старіти, навіть якщо не використовуються. Якщо повербанк пошкоджений, використовувати його небезпечно.

Слід дотримуватися простих правил, щоб він пропрацював довше:

якщо повербанк новий, зроби два-три цикли повного заряджання/розряджання (потім можна повторювати повне розряджання не частіше, ніж раз на один – три місяці);

став на зарядку пристрій, коли він має 10-20% зарядки;

не допускай перегрівання та переохолодження повербанка;

не кидай, не бий та не сідай на акумулятори, уникай потрапляння води чи надмірної вологи.

Куди здавати повербанк на утилізацію

Будь-яке джерело живлення — це склад хімічних речовин, які переважно є токсичними. Лише одна пальчикова батарейка здатна забруднити 16 кв. м ґрунту або 400 л води.

Після завершення терміну експлуатації батарейки не можна викидати у смітник.

В Україні жоден завод не займається їхнім перероблюванням. Тому зараз Центр управління відходами накопичує та безпечно зберігає батарейки на своєму складі. Коли збирають потрібну кількість, відправляють на переробляння до ЄС.

Батарейки, повербанки та акумулятори можна здати на утилізацію у пункті Центру управління відходами в Києві за адресою вул. Полковника Шутова, 16 (завод Аналітприлад) з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00. Можна навіть надіслати їх поштою або замовити вивіз.

Вартість приймання батарейок: 70 грн/кг.

Вартість приймання повербанків: 20 грн/шт.

Повербанки можуть заряджати не лише телефон. Раніше ми розповідали, як вибрати повербанк для ноутбука.

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