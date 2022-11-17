Економія

Він не вічний, але може прослужити довго — як подовжити життя повербанка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Листопада 2022, 09:00
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Фото: Pexels

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