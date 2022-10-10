Щоб твій телефон і ноутбук завжди тримали заряд: як обрати павербанк

Багато людей скаржаться на те, що сучасні телефони швидко розряджаються. Дійсно, якщо ти інтенсивно використовуєш інтернет або граєш в ігри на телефоні, заряду акумулятора вистачає щонайбільше на один день.

Для того, щоб залишатися на зв’язку за будь-яких обставин, можна подумати про купівлю повербанку.

Як обрати якісний портативний зарядний пристрій, читай у матеріалі.

Як вибрати павербанк: що це і для чого потрібен підзарядник



Павербанк — це портативний акумулятор. Підживлювачі відрізняються ємністю батарей, дизайном та іншими характеристиками.

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Усі вони мають одне призначення — заряджання мобільних пристроїв.

Для того, щоб зарядити телефон, необхідно взяти кабель, який підходить до твого пристрою, і підключити його до павербанку та телефона.

Який краще взяти павербанк: за ємністю

Найголовніший показник у виборі павербанку — ємність батареї.

Вона вимірюється в міліампер-годинах. За цією величиною можна визначити, скільки разів ти зможеш заряджати свої гаджети.

Якщо повербанк матиме велику ємність батареї, його габарити і вага теж будуть великими.

Тому, перш ніж купувати підживлювач, переконайся, чи буде тобі зручно брати великий павербанк у дорогу чи на роботу.

При цьому пристрій з великою ємністю заряджатиме твої пристрої набагато довше та якісніше.

Якщо розмірковуєш над тим, як обрати хороший павербанк для далекої дороги або ночі в бомбосховищі, то для цього найкраще підійдуть зовнішні акумулятори великої ємності (1000–2000 мАг) у міцному металевому корпусі.

Який павербанк купити: враховуй струм зарядки

Струм зарядки, який видає павербанк — ще одна важлива особливість у пристрої.

Найчастіше він становить 0,5–2 А. Саме цей показник впливає на швидкість заряджання телефона.

У великих повербанках швидкість заряду краща.

Однак слід пам’ятати, що якщо ти заряджатимеш від пристрою одразу два телефони, швидкість заряджання буде меншою, незважаючи на потужність.

Купуючи павербанк, звертай увагу на такі характеристики:

найголовніше — енергоємність. Чим більша ємність, тим більше разів ти зможеш зарядити мобільний девайс. Часто ​​виробники пишуть завищену ємність батареї. Тому краще візьми пристрій із трохи більшою, ніж потрібно, ємністю;

значення струму, що віддається. Чим більший струм віддає павербанк, тим швидше наповниться батарея твого телефона.

Заряджай акумулятор перед тривалою поїздкою або походом. Також необхідно знати, що з часом ємність акумуляторів зменшується, незалежно від марки павербанку.

Найкраще віддати перевагу павербанку з кількома виходами. Це допоможе не витрачати час на заряд кількох гаджетів, а наповнити їх енергією за один раз.

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