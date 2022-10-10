Чтобы телефон и ноутбук всегда держали заряд: как выбрать павербанк

Многие жалуются на то, что современные телефоны быстро разряжаются. Действительно, когда ты интенсивно используешь интернет или играешь в игры на телефоне, заряда аккумулятора хватает максимум на один день.

Для того чтобы оставаться на связи при любых обстоятельствах, можно подумать о покупке павербанка.

Как выбрать качественное портативное зарядное устройство, читай в материале.

Как выбрать павербанк: что это и зачем нужен подзарядник

Павербанк — это портативный аккумулятор. Питатели отличаются емкостью батарей, дизайном и другими характеристиками.

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Все они имеют одно предназначение — заряжать мобильные устройства.

Для того чтобы зарядить телефон, нужно взять кабель, подходящий к твоему устройству, и подключить его к павербанку и телефону.

Какой лучше взять павербанк: по емкости

Самый главный показатель в выборе павербанка — емкость батареи.

Она измеряется в миллиампер-часах. По ее величине можно определить, сколько раз ты сможешь заряжать свои гаджеты.

Если павербанк будет с большой емкостью батареи, его габариты и вес тоже будут большими.

Поэтому перед тем как покупать питатель, убедись, будет ли тебе удобно брать большой павербанк в дорогу или на работу.

При этом устройство с большой емкостью будет заряжать твои устройства гораздо лучше и качественнее.

Если ты думаешь над тем, как выбрать хороший павербанк для дальней дороги или ночи в бомбоубежище, то для таких целей лучше подойдут внешние аккумуляторы большой емкости (1000–2000 мАч) в крепком металлическом корпусе.

Какой павербанк купить: учитывай ток зарядки

Ток зарядки, выдаваемый павербанком — еще одна важная особенность в устройстве.

Чаще всего он составляет 0,5–2 А. Именно этот показатель влияет на скорость зарядки телефона.

В больших павербанках скорость заряда лучше.

Однако следует помнить, что если ты будешь заряжать от устройства сразу два телефона, скорость зарядки будет меньше, несмотря на мощность.

При покупке павербанка обращай внимание на следующие характеристики:

самое главное — энергоемкость. Чем больше емкость, тем больше раз ты сможешь зарядить мобильный девайс. Часто производители указывают повышенную емкость батареи. Поэтому лучше возьми устройство с немного большей, чем нужно, емкостью;

значение отдаваемого тока. Чем больше ток отдает п1вербанк, тем быстрее наполнится батарея твоего телефона.

Заряжай аккумулятор перед длительной поездкой или походом. Также необходимо знать, что со временем емкость аккумуляторов уменьшается, независимо от марки устройства.

Лучше отдать предпочтение павербанку с несколькими выходами. Это позволит не тратить время на зарядку нескольких гаджетов, а сделать это за один раз.

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