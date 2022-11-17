Экономия

Он не вечен, но может прослужить долго — как продлить жизнь павербанка

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 ноября 2022, 09:00
Як подовжити життя павербанка: куди здавати на утилізацію павербанк
Фото: Pexels

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