Он не вечен, но может прослужить долго — как продлить жизнь павербанка

Спрос на павербанки, батарейки и аккумуляторы в Украине значительно вырос. В связи с отключениями электроэнергии люди скупают их, чтобы можно было подзарядить телефон или включить лампу / гирлянды на батарейках.
Однако павербанки могут быстро портиться, зарядные устройства перестают быть эффективными. В Центре управления отходами объяснили, как продлить жизнь павербанка и куда его сдавать на утилизацию.
Павербанк, как и все электронные приборы, нуждается в правильном уходе. Эти устройства могут иметь два типа элементов питания — литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol).
Обычно павербанки рассчитаны на 500-1000 циклов перезаряжания и могут стареть, даже если не используются. Если павербанк поврежден, использовать его небезопасно.
Следует соблюдать простые правила, чтобы он проработал дольше:
Любой источник питания — это состав химических веществ, преимущественно токсичных. Лишь одна пальчиковая батарейка способна загрязнить 16 кв. м почвы или 400 л воды.
По истечению срока службы батарейки нельзя выбрасывать в мусорку.
По истечению срока службы батарейки нельзя выбрасывать в мусорку.
В Украине ни один завод не занимается их переработкой. Поэтому Центр управления отходами накапливает и безопасно хранит батарейки на своем складе. Когда собирается нужное количество, отправляют на переработку в ЕС.
Батарейки, павербанки и аккумуляторы можно сдать на утилизацию в Центр управления отходами в Киеве по адресу ул. Полковника Шутова, 16 (завод Аналитприбор) с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. Можно даже отправить их по почте или заказать вывоз.
Павербанки могут заряжать не только телефон. Ранее мы рассказывали, как выбрать павербанк для ноутбука.
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