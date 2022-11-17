Он не вечен, но может прослужить долго — как продлить жизнь павербанка

Спрос на павербанки, батарейки и аккумуляторы в Украине значительно вырос. В связи с отключениями электроэнергии люди скупают их, чтобы можно было подзарядить телефон или включить лампу / гирлянды на батарейках.

Однако павербанки могут быстро портиться, зарядные устройства перестают быть эффективными. В Центре управления отходами объяснили, как продлить жизнь павербанка и куда его сдавать на утилизацию.

Как продлить жизнь павербанка

Павербанк, как и все электронные приборы, нуждается в правильном уходе. Эти устройства могут иметь два типа элементов питания — литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol).

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Обычно павербанки рассчитаны на 500-1000 циклов перезаряжания и могут стареть, даже если не используются. Если павербанк поврежден, использовать его небезопасно.

Следует соблюдать простые правила, чтобы он проработал дольше:

если павербанк новый, сделай два-три цикла полной зарядки/разрядки (затем можно повторять полную разрядку не чаще, чем раз в один – три месяца);

ставь на зарядку устройство, когда оно имеет 10-20% заряда;

не допускай перегрева и переохлаждения павербанка;

не бросай, не бей и не садись на аккумуляторы, избегай попадания воды или чрезмерной влаги.

Куда сдавать павербанк на утилизацию

Любой источник питания — это состав химических веществ, преимущественно токсичных. Лишь одна пальчиковая батарейка способна загрязнить 16 кв. м почвы или 400 л воды.

По истечению срока службы батарейки нельзя выбрасывать в мусорку.

В Украине ни один завод не занимается их переработкой. Поэтому Центр управления отходами накапливает и безопасно хранит батарейки на своем складе. Когда собирается нужное количество, отправляют на переработку в ЕС.

Батарейки, павербанки и аккумуляторы можно сдать на утилизацию в Центр управления отходами в Киеве по адресу ул. Полковника Шутова, 16 (завод Аналитприбор) с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. Можно даже отправить их по почте или заказать вывоз.

Стоимость приема батареек: 70 грн/кг.

Стоимость приема павербанков: 20 грн/шт.

Павербанки могут заряжать не только телефон. Ранее мы рассказывали, как выбрать павербанк для ноутбука.

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