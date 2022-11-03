Чтобы был надежным: как выбрать повербанк для ноутбука

Во время веерных отключений многие часто сталкиваются с проблемой разряженного аккумулятора. Как на зло, батарейка садится в самый неподходящий момент.

Для того чтобы не выпасть из учебы или работы на долгое время, нужно обзавестись Power Bank для ноута. Читай, на что стоит обращать внимание и как выбрать повербанк для ноутбука — в нашем материале.

В чем разница между повербанком для ноутбука и смартфона

Самое главное отличие – в мощности аккумулятора. Имеется в виду сила тока и напряжения.

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Для того, чтобы зарядить смартфон и другие небольшие устройства, мощности не нужно (можно обойтись напряжениям в 5 В).

Для ноутбука нужен повербанк с большой мощностью (не менее 20 В).

Такие устройства стоят намного дороже, чем обычные повербанки.

От таких “машин” можно зарядить также смартфон, фотоаппарат, планшет, электронную сигарету и т.д (если есть разъем).

Как выбрать повербанк для ноутбука

Обрати внимание на емкость. В батарее ноутбука емкость больше, чем у телефона. У лэптопа показатель почти никогда не превышает 5000 мАч. А вот емкость аккумулятора ноутбука составляет от 10000 мАч. Это значит, что нужно покупать повербанк с большой емкостью. Если в инструкции к повербанку обозначена емкость 20000 мАч, это не значит, что он сможет зарядить ноутбук несколько раз. Ведь часть заряда уходит на нагрев устройства. Посмотри на разъёмы и силу тока. Для телефонов и фотоаппаратов напряжение составляет 5 Вольт, в то время как для ноута этот показатель должен быть больше 12 Вольт. Сила тока для компьютера должна быть 3-5 А. Используй качественный кабель. Плохой шнур выведет из строя разъем или сам ноутбук. Дизайн и материалы. Дизайн можно выбрать на свой вкус. Но что касается материалов, то большинство повербанков в магазинах выполнены в пластике. Это оптимальные повербанки по соотношению цена─качество. Если ты часто берешь ноутбук в поездки или на работу, обрати внимание на модели повербанков в корпусе из металла. Но такие модели стоят намного дороже. Если ты переживаешь из-за света, то можно поискать модель со встроенным фонариком. Также существуют повербанки с солнечной панелью для подзарядки, точкой доступа Wi-Fi. Если тебе важна быстрота заряда, выбирай модели с функцией быстрой зарядки. В ней увеличенный ток с напряжением.

Когда будешь выбирать повербанк для ноутбука, обязательно обращай внимание на все эти показатели.

Не лишней будет консультация со специалистом.

Именно он посоветует хорошую модель, исходя из твоего бюджета и потребностей.

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