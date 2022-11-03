Чтобы был надежным: как выбрать повербанк для ноутбука

Во время веерных отключений многие часто сталкиваются с проблемой разряженного аккумулятора. Как на зло, батарейка садится в самый неподходящий момент.
Для того чтобы не выпасть из учебы или работы на долгое время, нужно обзавестись Power Bank для ноута. Читай, на что стоит обращать внимание и как выбрать повербанк для ноутбука — в нашем материале.
Самое главное отличие – в мощности аккумулятора. Имеется в виду сила тока и напряжения.
Для того, чтобы зарядить смартфон и другие небольшие устройства, мощности не нужно (можно обойтись напряжениям в 5 В).
Для того, чтобы зарядить смартфон и другие небольшие устройства, мощности не нужно (можно обойтись напряжениям в 5 В).
Для ноутбука нужен повербанк с большой мощностью (не менее 20 В).
Такие устройства стоят намного дороже, чем обычные повербанки.
Такие устройства стоят намного дороже, чем обычные повербанки.
От таких “машин” можно зарядить также смартфон, фотоаппарат, планшет, электронную сигарету и т.д (если есть разъем).
Когда будешь выбирать повербанк для ноутбука, обязательно обращай внимание на все эти показатели.
Не лишней будет консультация со специалистом.
Не лишней будет консультация со специалистом.
Именно он посоветует хорошую модель, исходя из твоего бюджета и потребностей.
Также для тебя будет полезен наш материал о том, как экономить заряд на ноутбуке.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!