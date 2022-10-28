Экономия

Как максимально экономить заряд на ноутбуке: всего пять простых лайфхаков для сохранения батареи

Елена Яковлева, редактор сайта 28 октября 2022, 23:00
Як максимально заощаджувати заряд на ноутбуці: лайфхаки
Фото: Pexels

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