Как максимально экономить заряд на ноутбуке: всего пять простых лайфхаков для сохранения батареи

Российские обстрелы критической инфраструктуры Украины вызвали перебои в энергоснабжении по всей стране. Но, несмотря на отсутствие света, нужно продолжать учиться и работать на общую победу над врагом.

Поэтому стоит позаботиться о батареях своих гаджетов. Издание РБК-Украина собрало советы, как сохранить заряд ноутбука как можно дольше.

Как максимально экономить заряд на ноутбуке

В целом, следует помнить, что после 300-500 циклов заряда/разряда литий-ионной батареи ее емкость уменьшается до 80% от начальной. Это абсолютно нормально, но влияет на автономное время работы ноутбука.

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Также заряд быстро снижается во время работы при очень высоких и низких температурах. А если ноутбук постоянно перегревается, то срок службы аккумулятора может сократиться на более чем 60%.

Следовательно, следует придерживаться простых правил, чтобы максимально сохранить заряд батареи для ноутбука.

Выключай заряженное устройство из сети

Если держать ноутбук постоянно подключенным к розетке, то аккумулятор не будет выполнять свою главную функцию — накопление и отдачу энергии. Так что впоследствии он не сможет заряжаться до 100%.

Поэтому заряжай устройство, затем выключай его из сети и жди разрядки. Но не стоит затягивать до момента полной разрядки. Это также вредит батареи.

Соблюдай температурный режим работы

Очень важно, чтобы ноутбук не перегревался и не переохлаждался. Оптимальная температура для его работы — 10-35°C.

Кроме того, следи, чтобы отверстия вентиляционных решеток имели свободный доступ к воздуху. Класть ноутбук себе на колени или на плед не стоит! Ведь так он очень нагревается.

Лучше всего в такой ситуации приобрести специальную подставку для работы с ноутбуком.

Выбирай экономный режим работы

В настройках ноутбука можно включить экономичный режим питания. Это сэкономит заряд батареи до 20%. Для этого щелкни по значку батареи в правом нижнем углу экрана.

Экономный режим слегка замедлит работу гаджета, но увеличит время его работы. А это очень хорошо при условии внезапного отключения света.

Закрывай ненужные программы

Как и в телефоне, фоновые программы потребляют очень много энергии. Закрывай ненужные инструменты и оставляй только те, которыми ты пользуешься прямо сейчас.

Можно также отключить Bluetooth или Wi-Fi, если они не нужны для работы.