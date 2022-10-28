Як максимально заощаджувати заряд на ноутбуці: усього п’ять простих лайфхаків для збереження батареї

Тому варто подбати про батареї своїх гаджетів. Видання РБК-Україна зібрало поради, як зберегти заряд ноутбука якнайдовше.

Російські обстріли критичної інфраструктури України викликали перебої в енергопостачанні по всій країні. Та попри відсутність світла потрібно продовжувати навчатись та працювати на спільну перемогу над ворогом.

Як максимально заощаджувати заряд на ноутбуці

Загалом варто пам’ятати, що після 300-500 циклів заряду/розряду літій-іонної батареї її місткість зменшується до 80% від початкової. Це абсолютно нормально, але впливає на автономний час роботи ноутбука.

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Також заряд швидко знижується під час роботи за умови дуже високих і низьких температур. А якщо ноутбук постійно перегрівається, то термін служби акумулятора може скоротитись на більше ніж 60%.

Тож варто дотримуватись простих правил, щоб максимально зберегти заряд батареї для ноутбука.

Вимикай заряджений пристрій з мережі

Якщо тримати ноутбук постійно підключеним до розетки, то акумулятор не виконуватиме своєї головної функції — накопичення та віддачу енергії. Тож згодом він не зможе заряджатись до 100%.

Тому заряджай пристрій, потім вимикай його з мережі та чекай розрядки. Але не варто затягувати до моменту повного розрядження. Це також шкодить батареї.

Дотримуйся температурного режиму роботи

Дуже важливо, щоб ноутбук не перегрівався та не переохолоджувався. Оптимальна температура для його роботи — 10-35°C.

Крім того, стеж, щоб отвори вентиляційних решіток мали вільний доступ до повітря. Класти ноутбук собі на коліна чи на плед не варто! Адже так він дуже нагрівається.

Найкраще в такій ситуації придбати спеціальну підставку для роботи з ноутбуком.

Обирай економний режим роботи

У налаштуваннях ноутбука можна ввімкнути економний режим електроживлення. Це заощадить заряд батареї до 20%. Для цього клікни по значку батареї у правому нижньому куті екрана.

Економний режим трохи сповільнить роботу гаджета, але збільшить час його роботи. А це дуже добре за умови раптового відключення світла.

Закривай непотрібні програми

Як і в телефоні, фонові програми споживають дуже багато енергії. Тож закривай непотрібні інструменти та залишай лише ті, якими ти користуєшся прямо зараз.

Можна також вимкнути Bluetooth або Wi-Fi, якщо вони тобі не треба для роботи.