Як максимально заощаджувати заряд на ноутбуці: усього п’ять простих лайфхаків для збереження батареї

Російські обстріли критичної інфраструктури України викликали перебої в енергопостачанні по всій країні. Та попри відсутність світла потрібно продовжувати навчатись та працювати на спільну перемогу над ворогом.
Тому варто подбати про батареї своїх гаджетів. Видання РБК-Україна зібрало поради, як зберегти заряд ноутбука якнайдовше.
Загалом варто пам’ятати, що після 300-500 циклів заряду/розряду літій-іонної батареї її місткість зменшується до 80% від початкової. Це абсолютно нормально, але впливає на автономний час роботи ноутбука.
Також заряд швидко знижується під час роботи за умови дуже високих і низьких температур. А якщо ноутбук постійно перегрівається, то термін служби акумулятора може скоротитись на більше ніж 60%.
Тож варто дотримуватись простих правил, щоб максимально зберегти заряд батареї для ноутбука.
Якщо тримати ноутбук постійно підключеним до розетки, то акумулятор не виконуватиме своєї головної функції — накопичення та віддачу енергії. Тож згодом він не зможе заряджатись до 100%.
Тому заряджай пристрій, потім вимикай його з мережі та чекай розрядки. Але не варто затягувати до моменту повного розрядження. Це також шкодить батареї.
Дуже важливо, щоб ноутбук не перегрівався та не переохолоджувався. Оптимальна температура для його роботи — 10-35°C.
Крім того, стеж, щоб отвори вентиляційних решіток мали вільний доступ до повітря. Класти ноутбук собі на коліна чи на плед не варто! Адже так він дуже нагрівається.
Найкраще в такій ситуації придбати спеціальну підставку для роботи з ноутбуком.
У налаштуваннях ноутбука можна ввімкнути економний режим електроживлення. Це заощадить заряд батареї до 20%. Для цього клікни по значку батареї у правому нижньому куті екрана.
Економний режим трохи сповільнить роботу гаджета, але збільшить час його роботи. А це дуже добре за умови раптового відключення світла.
Як і в телефоні, фонові програми споживають дуже багато енергії. Тож закривай непотрібні інструменти та залишай лише ті, якими ти користуєшся прямо зараз.
Можна також вимкнути Bluetooth або Wi-Fi, якщо вони тобі не треба для роботи.
Калібрування батареї — це технічний процес, який допомагає акумулятору уникнути випадкових розрядів, перезарядки та раптового вимикання ноутбука. Калібрування потрібно проводити кожні два-три місяці.
Як це зробити:
Ось так ти правильно відкалібруєш батарею свого ноутбука.
Для того, щоб завжди залишатись на зв’язку та підзарядити телефон чи ноутбук, можна також користуватись портативним акумулятором. Читай, як вибрати павербанк і не помилитись з покупкою.
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