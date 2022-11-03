Щоб був надійним: як вибрати павербанк для ноутбука

У часи віялових відключень багато хто стикається з проблемою розрядженого акумулятора. Зазвичай батарейка сідає у найпотрібніший момент.
Для того, щоб не випасти з навчання або роботи на довгий час, потрібно придбати Power Bank для ноуту. Читай, на що варто звертати увагу та як вибрати павербанк для ноутбука – у нашому матеріалі.
Найголовніша відмінність – у потужності акумулятора. Мається на увазі сила струму та напруги. Для того, щоб зарядити смартфон та інші невеликі пристрої, потужності не потрібно (можна обійтися напругою 5В).
Для ноутбука потрібен павербанк із великою потужністю (не менше 20 В).
Для ноутбука потрібен павербанк із великою потужністю (не менше 20 В).
Такі пристрої коштують набагато дорожче, ніж звичайні павербанки. Від таких “машин” можна зарядити також смартфон, фотоапарат, планшет, електронну сигарету і т.д (якщо є роз’єм).
Коли вибиратимеш павербанк для ноутбука, обов’язково звертай увагу на всі ці показники.
Не зайвою буде консультація із фахівцем.
Не зайвою буде консультація із фахівцем.
Саме він порадить гарну модель, виходячи з твого бюджету та потреб.
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