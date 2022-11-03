Щоб був надійним: як вибрати павербанк для ноутбука

У часи віялових відключень багато хто стикається з проблемою розрядженого акумулятора. Зазвичай батарейка сідає у найпотрібніший момент.

Для того, щоб не випасти з навчання або роботи на довгий час, потрібно придбати Power Bank для ноуту. Читай, на що варто звертати увагу та як вибрати павербанк для ноутбука – у нашому матеріалі.

У чому різниця між павербанком для ноутбука та смартфона

Найголовніша відмінність – у потужності акумулятора. Мається на увазі сила струму та напруги. Для того, щоб зарядити смартфон та інші невеликі пристрої, потужності не потрібно (можна обійтися напругою 5В).

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Для ноутбука потрібен павербанк із великою потужністю (не менше 20 В).

Такі пристрої коштують набагато дорожче, ніж звичайні павербанки. Від таких “машин” можна зарядити також смартфон, фотоапарат, планшет, електронну сигарету і т.д (якщо є роз’єм).

Як вибрати павербанк для ноутбука

Зверни увагу на ємність. У батареї ноутбука ємність більша, ніж у телефону. У лептопі показник майже ніколи не перевищує 5000 мАг. А ось ємність акумулятора ноутбука — від 10000 мАг. Це означає, що потрібно купувати павербанк із великою ємністю. Якщо в інструкції до павербанку вказана ємність 20000 мАг, то це не означає, що він зможе зарядити ноутбук кілька разів. Адже частина заряду йде на нагрівання пристрою. Подивися на роз’єми та силу струму. Для телефонів і фотоапаратів напруга становить 5 Вольт, тоді як для ноута цей показник має бути більшим за 12 Вольт. Сила струму для комп’ютера має бути 3-5 А. Використовуй якісний кабель. Поганий шнур виведе з ладу роз’єм або сам ноутбук. Дизайн та матеріали. Дизайн можна вибрати на власний смак. Але що стосується матеріалів, то більшість павербанків у магазинах виконані у пластиці. Це оптимальні павербанки за співвідношенням ціна-якість. Якщо ти часто береш ноутбук у поїздки або на роботу, зверни увагу на моделі павербанків у корпусі з металу. Але такі моделі коштують набагато дорожче. Також можна пошукати модель із вбудованим ліхтариком. Ще існують павербанки із сонячною панеллю для підзарядки, точкою доступу Wi-Fi. Якщо тобі важлива швидкість заряджання, вибирай моделі з функцією швидкого заряджання. У них передбачений збільшений струм із напругою.

Коли вибиратимеш павербанк для ноутбука, обов’язково звертай увагу на всі ці показники.

Не зайвою буде консультація із фахівцем.

Саме він порадить гарну модель, виходячи з твого бюджету та потреб.

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