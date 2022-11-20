Часов без света станет меньше? Энергетики объяснили, изменится ли график отключения электроэнергии

Россия продолжает наносить умышленные удары по энергообъектам Украины. Однако нашим энергетикам удается восстановить питание на критических объектах. CEO Yasno Сергей Коваленко сообщил в своем Facebook, что в Киеве могут сократить время отключения света.

— В Киеве действуют стабилизационные отключения. Причем ограничение всего 166 МВт.

Это значит, что отключать свет могут только один раз в день вместо двух-трех или на меньшее количество часов, — объяснил он.

Однако подчеркнул, что нужно быть готовыми ко всему как морально, так и организационно.

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— Мы в YASNO верим в ВСУ, ПВО, героических наших энергетиков. Советуем не включать обогреватели, запастись теплыми носками и павербанками. Мы никуда не едем и никого к этому не призываем, — написал он.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время телемарафона отметил, что полное возобновление энергосети в Украине до завершения полномасштабной войны невозможно. Однако он тоже предполагает, что количество часов плановых отключений возможно сократить.

Наша задача — сократить их, чтобы они были не четыре-шесть часов, а один-два. Чтобы в какие-то дни вообще не было отключений, на выходных или ночью, — рассказал Сахарук.

По его словам, энергетики восстанавливают инфраструктуру после каждого обстрела и будут продолжать это делать.

— От скорости, с которой мы будем восстанавливаться до максимально возможного уровня, зависит, будет ли полный блэкаут, — отметил он.

Сейчас украинцы покупают павербанки и светильники на батарейках. Однако все устройства не вечны и нуждаются в правильном уходе. Раньше мы рассказывали, как продлить жизнь павербанка.

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